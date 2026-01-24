11 українських серіалів, які підкорять ваше серце

Коли за вікном сніжить, хочеться залишатися вдома, під ковдрою з улюбленими смаколиками. Ідеальним доповненням такого проведення часу є перегляд серіалу.

В українському кінематографі є чимало серіалів, які вартують уваги. 24 Канал зібрав улюблені стрічки різних жанрів, серед яких точно знайдете те, що сподобається. Теж цікаво Хто зіграв у серіалі "Тиха Нава", який підкорив українців Цікаві українські серіали "Тиха Нава" – серіал з Олександром Рудинським та Анастасією Пустовіт, який вже наробив галасу в мережі. 8-серійна історія про те, як маленьке містечко тоне у беззаконні.

"Сага" – історична драма про родину Козаків, історія якої починається перед Першою світовою війною. У 12-ти серіях показані найвизначніші події історії України XX століття.

"Кава з кардамоном" – історична драма, події якої розгортаються у Львові XIX століття. Серіал складається з 2 сезонів.

"І будуть люди" – драматичний серіал-епопея. Події відбуваються в українському селі першої половини XX століття. Герої серіалу – простий народ.

"Століття Якова" – історичний мінісеріал, що складається з 4 епізодів. Головний герой – звичайний селянин Яків, який за 100 років життя побачив кілька епох і цивілізацій. "Століття Якова": дивіться онлайн трейлер серіалу "Перші ластівки" – молодіжний серіал-антологія, де в кожному сезоні розказують нову історію, але головні герої лишаються незмінними, лише змінюють свої амплуа від сезону до сезону. Єдиним зв'язком між сезонами є таємничий персонаж та головний антагоніст "Друг".

"Спіймати Кайдаша" – 12-серійна історія, яка вже стала культовою. Це сучасна інтерпретація повісті Івана Нечуя-Левицького, створена Наталкою Ворожбит, що розповідає про життя Кайдашів з 2005 по 2014 роки.

"Одна родина" – мелодрама, в центрі якої історія кохання Оксани Романюк та Максима Куца. Однак на заваді коханню стоять їхні батьки, які є запеклими ворогами.

"Митець" – шпигунсько-детективний серіал. У центрі сюжету – слідчий Дмитро Скорук, який два роки вважався зниклим безвісти після аварії гелікоптера у 2022 році. "Митець": дивіться онлайн трейлер серіалу "Ховаючи колишню" – історія про стосунки, дружбу, пошук свого місця чоловіками і жінками у сучасному світі. Четверо чоловіків приходять на прощання з військовою, яка загинула на фронті. Там вони дізнаються, що всі є її колишніми.

"Слідча" – детектив з елементами мелодрами, в якому робота та кохання переплітаються занадто тісно. Перед принциповою слідчою Асею Ясинською стоїть завдання розкрити вбивство свого брата, яке сталося десять років тому.