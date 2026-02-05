3 топові українські серіали, які стали переломними у нашому кінематографі

В українському кінематографі є серіали, які справді вважають переломними нашої історії. Адже вони повпливали як на рівень сприйняття глядачів, так і на старання кінотворців.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку цих стрічок та відгуки, які про них писали українські журналісти, актори та інші кінодіячі.

Які українські серіали стали переломними у нашому кінематографі?

"Спіймати Кайдаша"

"Спіймати Кайдаша" – один із найкрутіших та найпопулярніших українських серіалів, який, на думку багатьох, став справжнім відкриттям. Український актор Павло Текучев у своєму інтерв'ю 24 Каналу зізнався, що серед його улюблених серіалів він обирає саме "Спіймати Кайдаша".

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

За його словами, це один із перших і водночас найяскравіших прикладів якісних українських серіалів, де йдеться про справжніх українців і реальні людські історії. Актор додав, що йому було неймовірно приємно дивитися серіал і що він щиро захопився рівнем українського серіального виробництва.

"Перші ластівки"

"Перші ластівки" – ще один серіал, який викликав чимало емоцій в українських глядачів. Стрічка торкалася тем, про які раніше не прийнято було говорити вголос у кінематографі. Українська телеведуча та почесний посол ООН Маша Єфросініна на прем'єрі серіалу зазначила, що він "б'є у дуже болючі місця", наголошуючи на тому, що показує ситуації, коли глядач відчуває себе не ідеальною дитиною або не має ідеальних батьків.

Аліна Доротюк у своєму інтерв'ю з акторкою серіалу Вікторією Литвиненко поділилася, що "Перші ластівки" демонструють абсолютно новаторський підхід в українському кіно, серіальному виробництві та на телебаченні. Вона додала, що їй дуже хочеться, аби після перемоги України знімалося якомога більше таких фільмів і серіалів, з'являлися нові обличчя, і щоб продюсери не боялися давати шанс молодим акторам.

"Перші ластівки": дивіться онлайн трейлер серіалу

За її словами, саме "Перші ластівки" відкрили нові таланти, серед яких Макс Девізоров, Сашко Рудинський, Настя Пустовіт та Тая Щурук, і вона захоплюється роботою всіх акторів серіалу.

"Тиха Нава"

"Тиха Нава" – один із найновіших та найпопулярніших серіалів сучасності. Це перший в Україні кінопроєкт у стилі true crime. Серіал уже наробив неабиякого галасу у мережі.

Український актор Олександр Рудинський, який зіграв роль одного із головних героїв серіалу "Тиха Нава", прокоментував цей серіал так: "Цей сценарій не залишив простору для сумнівів, тому я одразу погодився на участь. На зйомках ми свідомо відмовилися від телевізійності, типовості та кліше – у серіалі немає обмежень, і саме це робить його ексклюзивним та унікальним!"

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тому, якщо ви досі не встигли переглянути стрічку, це точно варто виправляти.