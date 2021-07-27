Улюблені фільми Квентіна Тарантіно – 10 стрічок, які режисер порадив подивитись кожному

Квентін Тарантіно знімає фільми, які є любовним посланням для кінематографа. Дивитися фільм Квентіна Тарантіно – це як пройти прискорений курс історії кіно. З яких фільмів культовий режисер черпає натхнення – детальніше на Кіно 24.

Критики переконують, що Квентін Тарантіно використовує "гіперпосилання" на класичні стрічки у своїх фільмах, наче цитати. Хоч в одному з інтерв'ю для Variety, він переконував, що він рідко знімає кадри з інших фільмів. Так чи інакше, режисер, який став культовим, має в запасі десятку фільмів, які вплинули, на його особливий стиль режисування.

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10 улюблених фільмів Квентіна Тарантіно

1. Дюнкерк, 2017

Оригінальна назва: Dunkirk

Тарантіно розповів в подкасті Rewatchables, що трилер Крістофера Нолана "Дюнкерк" про виживання у Другій світовій війні став його другим улюбленим фільмом 2010-х років. Режисер прокоментував: "Часто можна побачити фільм, в якому стиль заснований на адреналіні. Стиль – це те, що захоплює одразу, але до третього або четвертого перегляду ви долаєте стиль і розумієте "фокусника". У випадку з "Дюнкерком" Нолан виногороджує за ваші зусилля побачити його краще...Це симфонія".

"Дюнкерк" 2017: дивіться трейлер фільму

2. Соціальна мережа, 2010

Оригінальна назва: The Social Network

Якщо "Дюнкерк" другий улюблений фільм Квентіна Тарантіно 2010-х років, то який перший? Відповідь – "Соціальна мережа" Девіда Фінчера. Журналу Premiere режисер сказав: "Соціальна мережа" – це номер один, тому що він кращий, ось і все! Він сильний і ламає всіх конкурентів". Тарантіно також назвав сценариста Аарона Соркіна "найвеличнішим діалогістом".

"Соціальна мережа" 2010: дивіться трейлер фільму

3. Три лики страху, 1964

Оригінальна назва: I Tre Volti della Paura

Квентін Тарантіно у відеоінтерв'ю SiriusXM сказав, що альманах жахів італійського режисера Маріо Бава 1964 року увійшов до трійки найвпливовіших фільмів на його режисерський стиль. "Бава – один з перших режисерів, про яких я дізнався, тому що я бачив "Три лики страху" по нічному телебаченню... Я дізнавався про кінематографічний стиль, характер і якість фільмів, які виходили за рамками того, наскільки фільм хороший чи ні. Навіть, коли я подивився фільм Бава, який мені не сподобався, я все одно усвідомив якість самого фільму".

"Три лики страху" 1964: дивіться трейлер фільму

4. Безтурботний наїзник, 1969

Оригінальна назва: Easy Rider

Знаменитий фільм контркультури Денніса Гоппера 1969 року "Безтурботний наїзник" був одним з тих, що Тарантіно рекомендує для перегляду перед тим, як побачити його стрічку "Одного разу в Голлівуді". Режисер переконує, що це єдиний найбільший приклад кіно 1960-х в усіх відношеннях: культура, яку він презентує, естетика, яку він презентує, і навіть ідея про те, що, нарешті, фільм і контркультура з'єдналися один з одним таким чином, що люди цієї культури повірили в це. Він зобразив 1960-і у відчутній формі. У певному сенсі, переконує Тарантіно, якщо ви намагаєтеся описати комусь 1960-і в фільмах, ви можете показати їм цю стрічку і ніколи не доведеться показувати їм щось ще.

"Безтурботний наїзник" 1969: дивіться трейлер фільму

5. Апокаліпсис сьогодні, 1979

Оригінальна назва: Apocalypse Now

Фільм Френсіса Форда Копполи про війну у В'єтнамі Тарантіно вважає одним з кращих фільмів, коли-небудь знятих за історію кінематографа. Переможець "Золотої пальмової гілки" улюблений фільм Копполи, який Тарантіно оцінив вище, ніж "Хрещеного батька". Тарантіно так любить «Апокаліпсис сьогодні», що він використовував відсилання до фільму в сценарії "Справжнього кохання" (True Romance) 1993 року. Коли персонаж Крістіана Слейтера намагається лестити продюсеру вигаданого фільму про війну, він каже: "Після "Апокаліпсису сьогодні", я думаю, це найкращий в'єтнамський фільм за всю історію".

"Апокаліпсис сьогодні" 1979: дивіться трейлер фільму

6. Під кайфом та збентежені, 1993

Оригінальна назва: Dazed and Confused

До улюблених фільмів Тарантіно також відніс класичний фільм Річарда Лінклейтера Dazed and Confused. Тарантіно назвав його одним з 10 найкращих фільмів усіх часів. Фільм, який Тарантіно називає "найбільшим фільмом для тусовок, що коли-небудь були створені". До речі, фільм став проривом для молодих акторів Метью МакКонагей, Мілли Йовович, Паркера Поузі і Бена Аффлека.

"Під кайфом і збентежені" 1993: дивіться трейлер фільму

7. Доґвіль, 2003

Оригінальна назва: Dogville

Тарантіно каже, що в "Догвіллі" Ларса фон Трієра він вбачає один з найвеличніших сценаріїв, коли-небудь написаних для кіно. Драма з Ніколь Кідман знімалася на сцені, як у п'єсі. Тарантіно стверджує, що якби фон Трієр зробив "Догвіль" театральною постановкою, він би отримав Пулітцерівську премію.

"Доґвіль" 2003: дивіться трейлер фільму

8. Вхід в порожнечу, 2009

Оригінальна назва: Enter the Void

Психоделічна мелодрама Гаспара Ное увійшла до списку кращих фільмів Тарантіно до 2010 року. Режисер написав, що фільм має найкращий сценарій десятиліття: "Один з найвеличніших в історії кіно".

"Вхід в порожнечу" 2009: дивіться трейлер фільму

9. Таксист, 1976

Оригінальна назва: Taxi Driver

Тарантіно назвав "Таксиста" Мартіна Скорсезе "безперечно одним з найкращих фільмів, коли-небудь створених" і "найбільшим дослідженням персонажів від першої особи, коли-небудь створеним в кіно". Режисер також є шанувальником фільму Скорсезе "Хранитель часу" (Hugo), який увійшов до списку його кращих фільмів 2011 року.

"Таксист" 2017: дивіться трейлер фільму

10. Щелепи, 1975

Оригінальна назва: Jaws

У 2012 році Тарантіно провів опитування Sight & Sound, в якому були названі кращі з коли-небудь знятих фільмів, в тому числі трилер Стівена Спілберга "Щелепи", присвячений акулам. Цей фільм відомий тим, що змінив ландшафт голлівудського кіновиробництва і став першим в індустрії фільмом-блокбастером. Тарантіно, як відомо, порівняв фільм з гумкою, яку режисер натягує настільки, наскільки вона може утримуватись.

"Щелепи" 1975: дивіться трейлер фільму