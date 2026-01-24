Вони залишають слід: 10 фільмів, які треба побачити хоча б раз у житті

Є фільми, які після перегляду залишають слід. Це історії, що запам'ятовуються на все життя, наштовхують на певні роздуми, вчинки або зміни, які давно відкладали через страх і невпевненість у майбутньому.

24 Канал підготував добірку фільмів, які треба побачити хоча б раз у житті. Обирайте стрічку на вечір!

Фільми, які треба побачити хоча б раз у житті

"Форрест Ґамп" (1994)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

У фільмі розповідається про Форреста Ґампа, який має вроджені води й не відрізняється високим інтелектом, через що його цькували у дитинстві. Проте життя головного героя змінюється, коли він дорослішає. Чоловік переживає багато цікавих пригод і знайомиться з видатними особистостями.

"Втеча із Шоушенка" (1994)

Рейтинг IMDb: 9.3/10

Події стрічки відбуваються у 1947 році, коли в США процвітала злочинність. Успішного банкіра Енді Дюфрейна звинувачують у вбивстві дружини та її коханця, попри те, що він невинний. Чоловік отримує два довічні терміни ув'язнення. Він потрапляє в одну із найпохмуріших в'язниць Нової Англії – Шоушенк, але планує звідти втекти.

"Ґаттака" (1997)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Глядачі переносяться у майбутнє, де існує два соціальних класи: "придатні" і "непридатні". Вінсент Фрімен є "непридатним" і має мрію – полетіти у космос. Одного разу він укладає угоду з "придатним".

"Розумник Вілл Гантінґ" (1997)

Рейтинг IMDb: 8.3/10

У центрі сюжету – Вілл Гантінґ, який володіє унікальними математичними здібностями, але після виходу із в'язниці йде працювати прибиральником до Массачусетського технологічного інституту. Якось хлопцю вдається вирішити складне математичне рівняння, після чого на нього звертає увагу викладач Джеральд Ламбо. Раптом Вілл знову опиняється у залі суду, але професор намагається йому допомогти.

"Знайомтесь – Джо Блек" (1998)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Бізнесмену і хорошому сім'янину Біллу Перрішу незабаром виповнюється 65 років. Проте перед цим він відвідує Смерть, яка прийняла образ нещодавно померлого Джо Блека.

Білл і Джо укладають угоду, яка здається ідеальною, та раптом бізнесмен закохується у дочку Блека.

Які ще фільми має побачити кожен?

"Легенда Багера Ванса" (2000)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

"Тренувальний день" (2001)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

"У гонитві за щастям" (2006)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

"Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

"Острів проклятих" (2010)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

