Українські зірки, які знялись у фільмах із Володимиром Зеленським

До того як стати президентом України Володимир Зеленський був актором, шоуменом та учасником Студії "Квартал 95". За його участю вийшло чимало фільмів, чоловік також зіграв головну роль у популярному серіалі "Слуга народу".

У фільмах із Зеленським знялися й українські зірки. Зокрема, співачки Надя Дорофєєва, Віра Брежнєва та Анастасія Приходько, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) та Інна Білоконь.

Дивіться також Як змінилися зірки серіалу "Свати" та хто з них виявився путіністом

Зірки, які знімалися у фільмах разом із Зеленським

Надя Дорофєєва та Анастасія Коротка

Співачка Надя Дорофєєва та акторка Анастасія Коротка знялись у фільмі "Я, ти, він, вона", який вийшов у 2018 році. Володимир Зеленський зіграв головну роль. Коротка втілила на екрані його дружину.

"Я, ти, він, вона": дивіться онлайн трейлер фільму

Віра Брежнєва

Співачка Віра Брежнєва долучилась до зйомок комедії "8 кращих побачень", який є продовженням фільмів "8 перших побачень" і "8 нових побачень". Володимир Зеленський – виконавець головної ролі у трьох стрічка.

Брєжнєва грає роль дружини Зеленського.

"8 кращих побачень": дивіться онлайн трейлер фільму

Андрій Данилко та Інна Білоконь

Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, та його сценічна партнерка Інна Білоконь перевтілились у привидів у новорічному мюзиклі 2007 року "Дуже новорічне кіно, або Ніч у музеї".

Саме з ними зустрічається головний герой, студент Вася Васильков, якого грає Володимир Зеленський, в музеї, коли сторож дає йому ключі від закладу на одну ніч.

Данилко та Білоконь у фільмі "Дуже новорічне кіно, або Ніч у музеї" / Кадр із фільму

У фільмах із нинішнім президентом України також знялись його колеги по "Кварталу 95" Євген Кошовий, Олена Кравець, Олександр Пікалов, Юрій Корявченков, Юрій Крапов і Сергій Казанін, Анастасія Приходько, Людмила Барбір, Андрій Доманський, Юрій Горбунов та інші.