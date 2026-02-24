Володмиру Горянському – 67: де зараз зірка серіалу "Слуга народу"

Сьогодні, 24 лютого, народному артисту України – Володимиру Горянському, виповнилось 67 років. Його зіркова кар'єра почалась ще у далеких 1980-х роках й триває досі.

Знакову роль йому принесла робота у серіалу "День народження Буржуя". Згодом освоїв професію ведучого, також випустив диск романсів "Негучний вальс", ну і звісно, що не полишив роботу у театрі та кіно. У день його народження 24 Канал розповість, де Горянський зараз і чим займається.

Не пропустіть Актор "Володаря перснів" зворушив мережу прочитанням поезії українського ветерана Артура Дроня

Де зараз Володимир Горянський?

Чотири роки тому, перед початком повномасштабного вторгнення, актор із дружиною вирушив на Кіпр, щоб відсвяткувати день народження. Та як виявилось, тоді цей день точно не був щасливим.

Лише наприкінці березня родина повернулась до України.

Володимир Горянський із дружиною / Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що для Горянського це другий шлюб. Його першою дружиною була Лариса. Пара побралась у 2002 році, однак у 2011 – розлучилась. Через два роки після одруження народилась донька.

Після повернення до України актор повернувся до професійної діяльності. Він виступав із благодійними виставами, щоб підтримати людей й принести трохи світла у темні будні.

У біографії Володимира Горянського є важливий факт. У 2004 році Володимир Путін нагородив актора "Орденом Дружби", однак сьогодні чоловік воліє цього не згадувати, бо вважає це старою історією.

Та Горянський не приховує, що коли розпочалась велика війна, то йому телефонували колеги з Росії, які просили вибачення. На думку чоловіка, ці слова йому не потрібні та й взагалі з росіянами не має про що говорити.

Ми уже згадували, що Володимир був зіркою серіалу "Слуга народу", де працював разом із Володимиром Зеленським. За словами артиста, тоді ще не президент був дуже вимогливим й організував роботу так, щоб усе було якісно.

Володимир Горянський у серіалі "Слуга народу" / Фото Студії "Квартал 95"

Сьогодні народний артист продовжує жити й працювати в Україні. Очевидно, що і гастролює за кордоном. Наприклад, зараз актор разом із Катериною Кістень виступають у Європі з виставою "Обіцянки цяцянки".

У яких фільмах і серіалах знімався Володимир Горянський?