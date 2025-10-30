Найновіший трилер на Netflix, який варто подивитися з друзями в ніч на Геловін

3 жовтня на стримінговій платформі Netflix відбулась прем'єра фільму "Вона в пітьмі йде". Це іспанський трилер, який стане чудовим варіантом для перегляду з друзями.

А тим більше якщо наближається ніч Геловіну. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.

Що подивитись з друзями на Геловін?

Нещодавно на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра фільму під назвою "Вона в пітьмі йде". Це іспанський драматичний трилер, який ідеально підійде для вечірнього перегляду. Події стрічки розгортаються у 1990-х роках.

У центрі сюжету – молода офіцерка цивільної гвардії, яка змушена працювати під прикриттям. Вона залишає звичне життя, щоб проникнути у лави терористичної організації ЕТА та протягом понад 10 років намагається розкрити їхні плани та зірвати злочинну діяльність. Спецоперація має на меті допомогти Іспанії остаточно подолати тероризм.

"Вона в пітьмі йде": дивіться онлайн трейлер фільму

Головна героїня ризикує власним життям і щодня виконує небезпечні завдання, щоб урятувати сотні людей і довести місію до кінця.

Серед акторів стрічки такі зірки: Аріадна Жіл, Рауль Аревало, Сусана Абайтуа, Альмагро Сан Мігель.

Фільм уже став одним із найпопулярніших на Netflix: він увійшов до топ-10 найкращих стрічок платформи та наразі посідає п'яте місце у рейтингу.

Які ще фільми можна подивитись у ніч Геловіну?

Раніше ми також розповідали про моторошні горори, які занурюють у відчуття повної реальності. Серед них такі стрічки:

"Відьма з Блер",

"Прокляття Шелбі Оукс",

"Паранормальне явище",

"Прикордонна межа",

"Поцілунки метеликів".

Обирайте стрічку на вечір та запрошуйте друзів, аби розділити емоції.