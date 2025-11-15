Декого не впізнати: як за роки змінились актори фільму "Сам удома"

"Сам удома" – це класика різдвяно-новорічних свят, яку заведено переглядати кожного року у родинному колі. Атмосферна картинка, веселий сюжет і дух Різдва – усе це втілено у фільмах Кріса Коламбуса.

З моменту виходу першого фільму пройшло вже 25 років. За це цей час хтось з акторів стрічок побудував успішну кар'єру, а хтось і взагалі полишив кіно. У матеріалі 24 Каналу дивіться, як змінились герої перших двох частин "Сам удома".

До теми Будинок Кевіна з "Сам удома": як зараз виглядає оселя Маккалістерів

Як змінились актори фільму "Сам удома"?

Кевін Маккалістер – Маколей Калкін

Актор, який знявся у першій та другій частинах культової стрічки, сьогодні повернувся до акторства. Раніше Калкін став жертвою деяких залежностей, однак він зміг це переступити й навіть побудував родину.

В одному з інтерв'ю актор розповів, що його батько у дитинстві тиснув на нього, а також фізично й морально знущався. Маколей не спілкувався з татом близько 30 років.

Як змінився Маколей Калкін / Колаж Кіно 24

Кейт Маккалістер – Кетрін О'Хара

Як змінилась Кетрін О'Хара / Колаж Кіно 24 / Фото Getty images

Пітер Маккалістер – Джон Герд

Актор, який зіграв роль батька Кевіна, на жаль, помер у 2017 році. Його знайшли мертвим у готельному номері в Каліфорнії після невеликої операції на спині. Судмедексперти встановили, що причина смерті – гострий інфаркт міокарда.

Як змінився Джон Герд / Колаж Кіно 24 / Фото Getty images

Гаррі Лайм – Джо Пеші

Як змінився Джо Пеші / Колаж Кіно 24

Марвін Мерчантс – Деніел Стерн

Актор у фільмах знімається рідко. Він віддає перевагу озвучуванню персонажів в анімаційних картинках, а також активно веде тікток.

Як змінився Деніел Стерн / Колаж Кіно 24

Базз Маккалістер – Девін Ретрей

Чоловік, який зіграв роль старшого брата Кевіна, неодноразово потрапляв у скандали. Девіна звинувачували у домашньому насиллі, а від 2022 року перебував під слідством за ймовірне зґвалтування своєї подруги у 2017 році.

У 2024 році Ретрей визнав свою провину у справі насилля й отримав покарання у вигляді трьох років умовно, має пройти спеціальну програму та зробити обстеження на вживання наркотиків і алкоголю. А ще виплатити компенсацію жертві й більше ніколи до неї наближатись.

Як змінився Девін Ретрей / Колаж Кіно 24

Фуллер Маккалістер – Кіран Калкін

Цього року рідний брат Маколея Калкіна отримав статуетку Оскара в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Актор зіграв роль у фільмі "Справжній біль".

Як змінився Кіран Калкін / Колаж Кіно 24 / Фото Getty images

Меган Маккалістер – Хілларі Вульф

Як змінилась Хілларі Вульф / Колаж Кіно 24

Джефф Маккалістер – Майкл Маронна

Як змінився Майкл Маронна / Колаж Кіно 24

Лінні Маккалістер – Анджела Геталс

Як змінилась Анджела Геталс / Колаж Кіно 24

Дядечко Френк – Джеррі Беммен

Як змінився Джеррі Беммен / Колаж Кіно 24 / Фото Getty images

Тітонька Леслі – Террі Снелл

Як змінилась Террі Снелл / Колаж Кіно 24

Пташниця – Бренда Фрікер

У кіно актора вперше з'явилася у віці 19 років, у фільмі "Тягар пристрастей людських", де мала дуже маленьку роль, навіть не вказану в титрах. Потім Бренда багато працювала на британському телебаченні, де одна з її найвідоміших ролей була у серіалі "Катастрофа". А вже у 1990 році Фрікер стала володаркою премії Оскар, за виконання ролі місис Браун у драмі "Моя ліва нога".

Як змінилась Бренда Фрікер / Колаж Кіно 24

Містер Гектор – Тім Каррі

У 2012 році в актора стався інсульт. Каррі втратив можливість самостійно пересуватись, тому уже багато років прикутий до інвалідного візка. Крім того, у нього помітний частковий параліч обличчя та є проблеми з лівою ногою. Та Тім не заховався від світу, а продовжує працювати як актор дубляжу.

Як змінився Тім Каррі / Колаж Кіно 24

Місис Стоун – Дана Айві

Як змінилась Дана Айві / Колаж Кіно 24

Седрик – Роб Шнайдер

Сьогодні в актора мільйонна аудиторія прихильників. Попри те, що кіно принесло Шнайдеру популярність, однак артист обрав сферу стендапу і їздить різними країнами світу з виступами.

Як змінився Роб Шнайдер / Колаж Кіно 24

Раніше ми згадували, як виглядала Демі Мур на початку кар'єри.