Декого не впізнати: як за роки змінились актори фільму "Сам удома"
- Маколей Калкін, який зіграв Кевіна Маккалістера, повернувся до акторства після подолання залежностей і збудував міцну родину.
- Девін Ретрей, відомий за роллю Базза Маккалістера, визнав провину у справі насилля у 2024 році та отримав умовний термін.
"Сам удома" – це класика різдвяно-новорічних свят, яку заведено переглядати кожного року у родинному колі. Атмосферна картинка, веселий сюжет і дух Різдва – усе це втілено у фільмах Кріса Коламбуса.
З моменту виходу першого фільму пройшло вже 25 років. За це цей час хтось з акторів стрічок побудував успішну кар'єру, а хтось і взагалі полишив кіно. У матеріалі 24 Каналу дивіться, як змінились герої перших двох частин "Сам удома".
Як змінились актори фільму "Сам удома"?
Кевін Маккалістер – Маколей Калкін
Актор, який знявся у першій та другій частинах культової стрічки, сьогодні повернувся до акторства. Раніше Калкін став жертвою деяких залежностей, однак він зміг це переступити й навіть побудував родину.
В одному з інтерв'ю актор розповів, що його батько у дитинстві тиснув на нього, а також фізично й морально знущався. Маколей не спілкувався з татом близько 30 років.
Кейт Маккалістер – Кетрін О'Хара
Пітер Маккалістер – Джон Герд
Актор, який зіграв роль батька Кевіна, на жаль, помер у 2017 році. Його знайшли мертвим у готельному номері в Каліфорнії після невеликої операції на спині. Судмедексперти встановили, що причина смерті – гострий інфаркт міокарда.
Гаррі Лайм – Джо Пеші
Марвін Мерчантс – Деніел Стерн
Актор у фільмах знімається рідко. Він віддає перевагу озвучуванню персонажів в анімаційних картинках, а також активно веде тікток.
Базз Маккалістер – Девін Ретрей
Чоловік, який зіграв роль старшого брата Кевіна, неодноразово потрапляв у скандали. Девіна звинувачували у домашньому насиллі, а від 2022 року перебував під слідством за ймовірне зґвалтування своєї подруги у 2017 році.
У 2024 році Ретрей визнав свою провину у справі насилля й отримав покарання у вигляді трьох років умовно, має пройти спеціальну програму та зробити обстеження на вживання наркотиків і алкоголю. А ще виплатити компенсацію жертві й більше ніколи до неї наближатись.
Фуллер Маккалістер – Кіран Калкін
Цього року рідний брат Маколея Калкіна отримав статуетку Оскара в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Актор зіграв роль у фільмі "Справжній біль".
Меган Маккалістер – Хілларі Вульф
Джефф Маккалістер – Майкл Маронна
Лінні Маккалістер – Анджела Геталс
Дядечко Френк – Джеррі Беммен
Тітонька Леслі – Террі Снелл
Пташниця – Бренда Фрікер
У кіно актора вперше з'явилася у віці 19 років, у фільмі "Тягар пристрастей людських", де мала дуже маленьку роль, навіть не вказану в титрах. Потім Бренда багато працювала на британському телебаченні, де одна з її найвідоміших ролей була у серіалі "Катастрофа". А вже у 1990 році Фрікер стала володаркою премії Оскар, за виконання ролі місис Браун у драмі "Моя ліва нога".
Містер Гектор – Тім Каррі
У 2012 році в актора стався інсульт. Каррі втратив можливість самостійно пересуватись, тому уже багато років прикутий до інвалідного візка. Крім того, у нього помітний частковий параліч обличчя та є проблеми з лівою ногою. Та Тім не заховався від світу, а продовжує працювати як актор дубляжу.
Місис Стоун – Дана Айві
Седрик – Роб Шнайдер
Сьогодні в актора мільйонна аудиторія прихильників. Попри те, що кіно принесло Шнайдеру популярність, однак артист обрав сферу стендапу і їздить різними країнами світу з виступами.
