Некоторых не узнать: как за годы изменились актеры фильма "Один дома"
- Маколей Калкин, сыгравший Кевина Маккалистера, вернулся к актерству после преодоления зависимостей и построил крепкую семью.
- Девин Ретрей, известный по роли Базза Маккалистера, признал вину по делу насилия в 2024 году и получил условный срок.
"Один дома" – это классика рождественско-новогодних праздников, которую принято пересматривать каждый год в семейном кругу. Атмосферная картинка, веселый сюжет и дух Рождества – все это воплощено в фильмах Криса Коламбуса.
С момента выхода первого фильма прошло уже 25 лет. За это время кто-то из актеров лент построил успешную карьеру, а кто-то и вообще оставил кино. В материале 24 Канала смотрите, как изменились герои первых двух частей "Один дома".
Как изменились актеры фильма "Один дома"?
Кевин Маккалистер – Маколей Калкин
Актер, снявшийся в первой и второй частях культовой ленты, сегодня вернулся к актерству. Ранее Калкин стал жертвой некоторых зависимостей, однако он смог это переступить и даже построил семью.
В одном из интервью актер рассказал, что его отец в детстве давил на него, а также физически и морально издевался. Маколей не общался с папой около 30 лет.
Кейт Маккалистер – Кэтрин О'Хара
Питер Маккалистер – Джон Херд
Актер, который сыграл роль отца Кевина, к сожалению, умер в 2017 году. Его нашли мертвым в гостиничном номере в Калифорнии после небольшой операции на спине. Судмедэксперты установили, что причина смерти – острый инфаркт миокарда.
Гарри Лайм – Джо Пеши
Марвин Мерчантс – Дэниел Стерн
Актер в фильмах снимается редко. Он отдает предпочтение озвучиванию персонажей в анимационных картинках, а также активно ведет тикток.
Базз Маккалистер – Девин Ретрей
Мужчина, который сыграл роль старшего брата Кевина, неоднократно попадал в скандалы. Девина обвиняли в домашнем насилии, а с 2022 года находился под следствием за вероятное изнасилование своей подруги в 2017 году.
В 2024 году Ретрей признал свою вину по делу насилия и получил наказание в виде трех лет условно, должен пройти специальную программу и сделать обследование на употребление наркотиков и алкоголя. А еще выплатить компенсацию жертве и больше никогда к ней не приближаться.
Фуллер Маккалистер – Киран Калкин
В этом году родной брат Маколея Калкина получил статуэтку Оскара в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Актер сыграл роль в фильме "Настоящая боль".
Меган Маккалистер – Хиллари Вульф
Джефф Маккалистер – Майкл Маронна
Линни Маккалистер – Анджела Геталс
Дядюшка Фрэнк – Джерри Беммен
Тетушка Лесли – Терри Снелл
Птичница – Бренда Фрикер
В кино актриса впервые появилась в возрасте 19 лет, в фильме "Бремя страстей человеческих", где имела очень маленькую роль, даже не указанную в титрах. Затем Бренда много работала на британском телевидении, где одна из ее самых известных ролей была в сериале "Катастрофа". А уже в 1990 году Фрикер стала обладательницей премии Оскар, за исполнение роли миссис Браун в драме "Моя левая нога".
Мистер Гектор – Тим Карри
В 2012 году у актера случился инсульт. Карри потерял возможность самостоятельно передвигаться, поэтому уже много лет прикован к инвалидной коляске. Кроме того, у него заметен частичный паралич лица и есть проблемы с левой ногой. Но Тим не спрятался от мира, а продолжает работать как актер дубляжа.
Миссис Стоун – Дана Айви
Седрик – Роб Шнайдер
Сегодня у актера миллионная аудитория поклонников. Несмотря на то, что кино принесло Шнайдеру популярность, однако артист выбрал сферу стендапа и ездит по разным странам мира с выступлениями.
