Некоторых не узнать: как за годы изменились актеры фильма "Один дома"

"Один дома" – это классика рождественско-новогодних праздников, которую принято пересматривать каждый год в семейном кругу. Атмосферная картинка, веселый сюжет и дух Рождества – все это воплощено в фильмах Криса Коламбуса.

С момента выхода первого фильма прошло уже 25 лет. За это время кто-то из актеров лент построил успешную карьеру, а кто-то и вообще оставил кино. В материале 24 Канала смотрите, как изменились герои первых двух частей "Один дома".

Как изменились актеры фильма "Один дома"?

Кевин Маккалистер – Маколей Калкин

Актер, снявшийся в первой и второй частях культовой ленты, сегодня вернулся к актерству. Ранее Калкин стал жертвой некоторых зависимостей, однако он смог это переступить и даже построил семью.

В одном из интервью актер рассказал, что его отец в детстве давил на него, а также физически и морально издевался. Маколей не общался с папой около 30 лет.

Как изменился Маколей Калкин / Коллаж Кино 24

Кейт Маккалистер – Кэтрин О'Хара

Как изменилась Кэтрин О'Хара / Коллаж Кино 24 / Фото Getty images

Питер Маккалистер – Джон Херд

Актер, который сыграл роль отца Кевина, к сожалению, умер в 2017 году. Его нашли мертвым в гостиничном номере в Калифорнии после небольшой операции на спине. Судмедэксперты установили, что причина смерти – острый инфаркт миокарда.

Как изменился Джон Герд / Коллаж Кино 24 / Фото Getty images

Гарри Лайм – Джо Пеши

Как изменился Джо Пеши / Коллаж Кино 24

Марвин Мерчантс – Дэниел Стерн

Актер в фильмах снимается редко. Он отдает предпочтение озвучиванию персонажей в анимационных картинках, а также активно ведет тикток.

Как изменился Дэниел Стерн / Коллаж Кино 24

Базз Маккалистер – Девин Ретрей

Мужчина, который сыграл роль старшего брата Кевина, неоднократно попадал в скандалы. Девина обвиняли в домашнем насилии, а с 2022 года находился под следствием за вероятное изнасилование своей подруги в 2017 году.

В 2024 году Ретрей признал свою вину по делу насилия и получил наказание в виде трех лет условно, должен пройти специальную программу и сделать обследование на употребление наркотиков и алкоголя. А еще выплатить компенсацию жертве и больше никогда к ней не приближаться.

Как изменился Девин Ретрей / Коллаж Кино 24

Фуллер Маккалистер – Киран Калкин

В этом году родной брат Маколея Калкина получил статуэтку Оскара в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Актер сыграл роль в фильме "Настоящая боль".

Как изменился Киран Калкин / Коллаж Кино 24 / Фото Getty images

Меган Маккалистер – Хиллари Вульф

Как изменилась Хиллари Вульф / Коллаж Кино 24

Джефф Маккалистер – Майкл Маронна

Как изменился Майкл Маронна / Коллаж Кино 24

Линни Маккалистер – Анджела Геталс

Как изменилась Анджела Геталс / Коллаж Кино 24

Дядюшка Фрэнк – Джерри Беммен

Как изменился Джерри Беммен / Коллаж Кино 24 / Фото Getty images

Тетушка Лесли – Терри Снелл

Как изменилась Терри Снелл / Коллаж Кино 24

Птичница – Бренда Фрикер

В кино актриса впервые появилась в возрасте 19 лет, в фильме "Бремя страстей человеческих", где имела очень маленькую роль, даже не указанную в титрах. Затем Бренда много работала на британском телевидении, где одна из ее самых известных ролей была в сериале "Катастрофа". А уже в 1990 году Фрикер стала обладательницей премии Оскар, за исполнение роли миссис Браун в драме "Моя левая нога".

Как изменилась Бренда Фрикер / Коллаж Кино 24

Мистер Гектор – Тим Карри

В 2012 году у актера случился инсульт. Карри потерял возможность самостоятельно передвигаться, поэтому уже много лет прикован к инвалидной коляске. Кроме того, у него заметен частичный паралич лица и есть проблемы с левой ногой. Но Тим не спрятался от мира, а продолжает работать как актер дубляжа.

Как изменился Тим Карри / Коллаж Кино 24

Миссис Стоун – Дана Айви

Как изменилась Дана Айви / Коллаж Кино 24

Седрик – Роб Шнайдер

Сегодня у актера миллионная аудитория поклонников. Несмотря на то, что кино принесло Шнайдеру популярность, однако артист выбрал сферу стендапа и ездит по разным странам мира с выступлениями.

Как изменился Роб Шнайдер / Коллаж Кино 24

