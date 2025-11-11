Звезда росла в не слишком хорошей семье, ведь мать с отчимом пьянствовали и часто меняли место жительства. Уже в 16 лет Деми Мур оставила школу и пошла работать в модельное агентство. Впоследствии попробовала себя в кино. Первую роль сыграла в сериале "Больница общего профиля", пишет 24 Канал.

Как Деми Мур выглядела в начале карьеры?

Мировую славу актрисе принесли несколько фильмов: "Призрак", "Стриптиз", "Непристойное предложение", "Солдат Джейн".

Деми Мур в молодые годы / Фото из инстаграма актрисы

Деми Мур в фильме "Призрак" в 1990 году / Кадр из фильма

Интересно, что когда знаменитости было 18 лет, она впервые вышла замуж за мужчину, который был старше на двенадцать лет.

Деми Мур в молодые годы / Фото из инстаграма актрисы

В первом браке Мур пробыла пять лет. Во второй раз вышла замуж за Брюса Уиллиса, в союзе с которым родила трех дочерей – Румер, Талулу и Скаут.

Деми Мур и Брюс Уиллис / Фото Getty images

Несмотря на то, что женщина имеет статус бывшей жены "крепкого орешка", сегодня она всеми силами поддерживает Брюса, когда тот тяжело болеет.

Напомним, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию. Сегодня у Брюса Уиллиса отказывает мозг. Он также теряет речевые навыки.

Третьим мужем Деми Мур стал Эштон Кутчер. С ним она прожила семь лет. Как рассказывала актриса, он склонил ее к групповому сексу, а потом дважды изменил. За время брака женщина пережила выкидыш на шестом месяце беременности, а также депрессию, злоупотребление обезболивающими средствами, а также алкоголем, о чем откровенно пишет в книге "Наизнанку" (Inside Out). В 2011 пара развелась, после чего Эштон Кутчер сразу закрутил роман с Милой Кунис.

Деми Мур и Эштон Кутчер в 2011 году / Фото Getty images

Интересные факты о Деми Мур

У актрисы гетерохромия – глаза разного цвета (левый глаз – зеленый, правый – светло-коричневый). А в детстве она страдала от косоглазия, однако оперативные вмешательства смогли исправить эту проблему.

Деми Мур занимается спортом и йогой, а также лечится пиявками, потому что считает, что это делает ее кожу свежей и подтянутой.

Она написала автобиографию "Inside out: моя неидеальная история".

Актриса коллекционирует фарфоровые куклы. По информации СМИ, коллекция насчитывает около двух тысяч штук.

Журнал People назвал Деми Мур самым красивым человеком мира 2025 года.