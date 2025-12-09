Їхні кар'єри – зруйновані: які голлівудські актори більше не повернуться у кіно
- Джеффрі Джонс, Джеймс Франко, Фелісіті Гаффман, Чарлі Шин, Армі Хаммер, Метью Фокс та Персі Гайнс Вайт зруйнували свої кар'єри через різні звинувачення, від яких кінокомпанії відмовилися.
- Їхні проступки включають звинувачення у злочинах, домаганнях, зловживаннях та агресивній поведінці, що призвело до втрати ролей у фільмах та серіалах.
На жаль, часто так буває, що зірки у реальному житті зовсім не такі, якими ми їх звикли бачити на екрані. Деякі їхні вчинки закрили шлях до отримання ролей у кіно.
24 Канал пропонує дізнатись, які актори зруйнували свої кар'єри та чому це сталось.
Це цікаво Їх більше, ніж ви думали: скільки Оскарів отримала франшиза "Аватар"
Які актори зруйнували свої кар'єри?
Джеффрі Джонс
Актор знявся у таких популярних кінокартинах як "Бітлджюс" і "Сонна лощина". Усе було добре до того моменту, допоки Джонсу не висунули звинувачення за матеріали з участю неповнолітніх. Чоловіка заарештували, а кінокомпанії відмовились від його послуг.
Джеймс Франко
Актор, який відомий ролями у "Людина-павук" і "Ананасовий експрес", опинився під звинуваченнями у домаганнях і зловживанням владою в школі акторства, яку очолював.
Спершу від нього відмовився Netflix, а пізніше й інші студії вирішили не запрошувати Джеймса у свої фільми.
Фелісіті Гаффман
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" та номінантка на Оскар втрапила у серйозну халепу. Жінка визнала свою провину у підкупі під час вступу доньки до університету. На жаль, для знаменитостей такого масштабу це велика чорна пляма у репутації, тому Фелісіті більше не знімається у кіно.
Чарлі Шин
Одна з найвідоміших ролей Чарлі була у серіалі "Два з половиною чоловіки". Та згодом зірку звинуватили в аб'юзі, психологічному насильстві та токсичних стосунках. Кіностудії розірвали контракт з актором, його звільнили з деяких фільмів, а згодом він повністю зник із великого Голлівуду.
Армі Хаммер
Зірка фільму "Соціальна мережа" також опинився у списку тих, кого звинуватили в аб'юзі, жорстоких фантазіях та психологічному насильстві. У нього склалась така сама доля, як і у Чарлі Шина. Кіностудії розірвали контракти, а Голлівуд більше не хоче бачити Армі.
Метью Фокс
Метью, який знімався у серіалі "Загублені", отримав звинувачення в агресивній поведінці та скандалі з водійкою автобуса. Репутація зазнала великого удару, а актор перестав отримувати серйозні ролі у фільмах.
Персі Гайнс Вайт
Актор зіграв у першому сезоні серіалу "Венздей" і дуже сподобався глядачам. Та у продовженні історії Персі не отримав запрошення на свою роль. Усе через те, що у 2023 році його звинуватили у домаганнях і неналежній поведінці.
Варто зазначити, що провину хлопця не вдалось довести, однак його репутація зазнала нищівного удару – Netflix вирішив відійти від співпраці з актором.
А чи знали ви, хто з голлівудських акторів ніколи не одружувався.