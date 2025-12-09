Їхні кар'єри – зруйновані: які голлівудські актори більше не повернуться у кіно

На жаль, часто так буває, що зірки у реальному житті зовсім не такі, якими ми їх звикли бачити на екрані. Деякі їхні вчинки закрили шлях до отримання ролей у кіно.

24 Канал пропонує дізнатись, які актори зруйнували свої кар'єри та чому це сталось.

Які актори зруйнували свої кар'єри?

Джеффрі Джонс

Актор знявся у таких популярних кінокартинах як "Бітлджюс" і "Сонна лощина". Усе було добре до того моменту, допоки Джонсу не висунули звинувачення за матеріали з участю неповнолітніх. Чоловіка заарештували, а кінокомпанії відмовились від його послуг.

Джеффрі Джонс у фільмі "Сонна лощина" / Кадр із фільму

Джеймс Франко

Актор, який відомий ролями у "Людина-павук" і "Ананасовий експрес", опинився під звинуваченнями у домаганнях і зловживанням владою в школі акторства, яку очолював.

Спершу від нього відмовився Netflix, а пізніше й інші студії вирішили не запрошувати Джеймса у свої фільми.

Джеффрі Джонс у фільмі "Людина-павук 3: Ворог у відображенні" / Кадр із фільму

Фелісіті Гаффман

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" та номінантка на Оскар втрапила у серйозну халепу. Жінка визнала свою провину у підкупі під час вступу доньки до університету. На жаль, для знаменитостей такого масштабу це велика чорна пляма у репутації, тому Фелісіті більше не знімається у кіно.

Фелісіті Гаффман у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" / Кадр із серіалу

Чарлі Шин

Одна з найвідоміших ролей Чарлі була у серіалі "Два з половиною чоловіки". Та згодом зірку звинуватили в аб'юзі, психологічному насильстві та токсичних стосунках. Кіностудії розірвали контракт з актором, його звільнили з деяких фільмів, а згодом він повністю зник із великого Голлівуду.

Чарлі Шин у серіалі "Два з половиною чоловіки" / Кадр із серіалу

Армі Хаммер

Зірка фільму "Соціальна мережа" також опинився у списку тих, кого звинуватили в аб'юзі, жорстоких фантазіях та психологічному насильстві. У нього склалась така сама доля, як і у Чарлі Шина. Кіностудії розірвали контракти, а Голлівуд більше не хоче бачити Армі.

Армі Хаммер у фільмі "Соціальна мережа" / Кадр із фільму

Метью Фокс

Метью, який знімався у серіалі "Загублені", отримав звинувачення в агресивній поведінці та скандалі з водійкою автобуса. Репутація зазнала великого удару, а актор перестав отримувати серйозні ролі у фільмах.

Метью Фокс у серіалі "Загублені" / Кадр із серіалу

Персі Гайнс Вайт

Актор зіграв у першому сезоні серіалу "Венздей" і дуже сподобався глядачам. Та у продовженні історії Персі не отримав запрошення на свою роль. Усе через те, що у 2023 році його звинуватили у домаганнях і неналежній поведінці.

Варто зазначити, що провину хлопця не вдалось довести, однак його репутація зазнала нищівного удару – Netflix вирішив відійти від співпраці з актором.

Персі Гайнс Вайт у серіалі "Венздей" / Кадр із серіалу

