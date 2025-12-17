3 топові серіали для тих, хто чекає "Емілі в Парижі"

18 грудня на Netflix відбудеться прем'єра 5 сезону улюбленого серіалу мільйонів "Емілі в Парижі". На глядачів чекають 10 епізодів. Вони спостерігатимуть за новими пригодами головної героїні, яку грає неперевершена Лілі Коллінз.

Для прихильників "Емілі в Парижі" 24 Канал рекомендує 3 серіали: "Цілую, Кітті", "Жирний шрифт" і "Дивовижна місіс Мейзел". Гайда дивитися, поки в очікуванні прем'єри!

Що подивитись прихильникам серіалу "Емілі в Парижі"?

"Цілую, Кітті"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 18

: 18 Рейтинг IMDb: 6.5/10

У першому сезоні розповідається про Кітті, яка їде у Сеул, щоб возз'єднатися зі своїм хлопцем Де. У пари були стосунки на відстані, які переживали справжні американські гірки.

У другому сезоні головна героїня повертається до столиці Південної Кореї. Глядачі знову спостерігають за любовними трикутниками. Кітті намагається розібратися у своїх почуттях.

"Цілую, Кітті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жирний шрифт"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій : 52

: 52 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Це історія про трьох подруг: Джейн, Кет та Саттон, які живуть у Нью-Йорку та працюють у редакції жіночого журналу "Скарлет". Створити видання не так просто, тож потрібно бути командою. Працюючи над кожним випуском, жінки намагаються знайти свою ідентичність, дружні стосунки та кохання

"Жирний шрифт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дивовижна місіс Мейзел"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій : 43

: 43 Рейтинг IMDb: 8.7/10

Події серіалу відбуваються у Нью-Йорку в 1958 році. У центрі сюжету – домогосподарка Міріам Мейзел, яка мешкає на Манхеттені. Вона вийшла заміж за успішного бізнесмена Джоела і виховує двох дітей.

Проте життя головної героїні змінюється. Річ у тім, що Міріам дізнається, що чоловік зраджує їй з секретаркою. Жінка напивається, відправляється у клуб і відкриває у собі неочікуваний талант стендап-комікеси.

"Дивовижна місіс Мейзел": дивіться онлайн трейлер серіалу