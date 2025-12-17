3 топові серіали для тих, хто чекає "Емілі в Парижі"
- 18 грудня на Netflix вийде 5 сезон серіалу "Емілі в Парижі", який складатиметься з 10 епізодів.
- Для фанатів "Емілі в Парижі" рекомендуються серіали: "Цілую, Кітті", "Жирний шрифт" і "Дивовижна місіс Мейзел".
18 грудня на Netflix відбудеться прем'єра 5 сезону улюбленого серіалу мільйонів "Емілі в Парижі". На глядачів чекають 10 епізодів. Вони спостерігатимуть за новими пригодами головної героїні, яку грає неперевершена Лілі Коллінз.
Для прихильників "Емілі в Парижі" 24 Канал рекомендує 3 серіали: "Цілую, Кітті", "Жирний шрифт" і "Дивовижна місіс Мейзел". Гайда дивитися, поки в очікуванні прем'єри!
Не пропустіть Другий трейлер фінального сезону серіалу "Дивні дива" заінтригував прихильників
Що подивитись прихильникам серіалу "Емілі в Парижі"?
"Цілую, Кітті"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 18
- Рейтинг IMDb: 6.5/10
У першому сезоні розповідається про Кітті, яка їде у Сеул, щоб возз'єднатися зі своїм хлопцем Де. У пари були стосунки на відстані, які переживали справжні американські гірки.
У другому сезоні головна героїня повертається до столиці Південної Кореї. Глядачі знову спостерігають за любовними трикутниками. Кітті намагається розібратися у своїх почуттях.
"Цілую, Кітті": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Жирний шрифт"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 52
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Це історія про трьох подруг: Джейн, Кет та Саттон, які живуть у Нью-Йорку та працюють у редакції жіночого журналу "Скарлет". Створити видання не так просто, тож потрібно бути командою. Працюючи над кожним випуском, жінки намагаються знайти свою ідентичність, дружні стосунки та кохання
"Жирний шрифт": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дивовижна місіс Мейзел"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 43
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
Події серіалу відбуваються у Нью-Йорку в 1958 році. У центрі сюжету – домогосподарка Міріам Мейзел, яка мешкає на Манхеттені. Вона вийшла заміж за успішного бізнесмена Джоела і виховує двох дітей.
Проте життя головної героїні змінюється. Річ у тім, що Міріам дізнається, що чоловік зраджує їй з секретаркою. Жінка напивається, відправляється у клуб і відкриває у собі неочікуваний талант стендап-комікеси.
"Дивовижна місіс Мейзел": дивіться онлайн трейлер серіалу