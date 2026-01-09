Росіянина Колокольникова, який замовчує війну, номінували на премію Гільдії кіноакторів США

Попри чудові новини про те, що на премію Гільдії режисерів США номінований український кінотворець Мстислав Чернов, є й неприємні. На премію Гільдії кіноакторів номінували росіянина Юрія Колокольникова.

Він отримав номінацію за роль у третьому сезоні серіалу "Білий лотос". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Deadline.

Колокольникова номінували на Премію Гільдії кіноакторів США: що відомо?

Росіянин Юрій Колокольников, який мовчить про війну, тим самим фактично підтримуючи всі російські злочини, номінований на престижну премію Гільдії кіноакторів США. Відомо, що серіал "Білий лотос" отримав номінацію в категорії "Видатна гра ансамблю в драматичному серіалі", тож на цю нагороду претендує весь акторський склад проєкту.

Сам Колокольников активно знімається в міжнародних проєктах, однак про війну мовчить і водночас не уникає жодної можливості похизуватися своїм походженням. Ба більше, він порівнював себе з російським диктатором Путіним, зазначаючи, що їх обох знає весь світ.

Коли творці "Гри престолів" анонсували новий сезон з моєю участю, почався такий шквал і бум. Не очікував такого масштабу! Пам'ятаю, була велика конференція з представниками всіх медіа, і я на ній, на мою думку, був як Путін,

– казав росіянин в інтерв'ю.

Ця новина є вкрай негативною для всіх свідомих громадян, адже відомо, що премія Гільдії кіноакторів часто слугує так званою "репетицією" перед Оскаром.

Не лише Колокольников: якого російського актора номінували на Премію Гільдії у 2025?

Ми бачимо, що світ дедалі частіше відмовляється від бойкоту росіян: минулого року подібний сценарій реалізувався, коли Юрія Борисова – росіянина, який знімається в пропагандистських фільмах і серіалах, – було номіновано на премію Гільдії кіноакторів США та Оскар за участь у фільмі "Анора".

Цього разу аналогічна ситуація може повторитися з Колокольниковим, якого наприкінці серпня 2025 року Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Крім того, фільми й серіали з його участю масово видалили з українських стримінгових платформ.

Водночас світ продовжує заплющувати очі на щоденні вбивства, ракетні удари, шахеди, бомбардування та танки, які руйнують українську землю, і водночас запрошує росіян на престижні премії та червоні доріжки, фактично виправдовуючи їхні злочини.