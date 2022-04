Задля підтримки України: Віра Фарміга вразила виконанням пісні The Trooper рок-гурту Iron Maiden

Голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга виконалася пісню The Trooper легендарного рок-гурту Iron Maiden. Перед виконанням зірка вигукнула "Слава Україні" та "Героям Слава".

Акторка заспівала разом з гуртом Anthrax на фестивалі "Вудсток", який організувала нью-йоркська музична школа Rock Academy. Серед натовпу помітно також глядача з українським прапором, передає 24 канал.

Віра Фарміга вразила виконанням пісні The Trooper рок-гурту Iron Maiden

Іноді @RockAcademyOfficial дозволяє дорослим теж РОК,

– підписала свій виступ зірка.

Символізм пісні The Trooper

Пісня The Trooper рок-гурту Iron Maiden, яка вийшла у 1983 році, дуже актуальна сьогодні. Адже, Iron Maiden написав детальну картину насильства під час війни й конкретно згадав Росію. "Ми долаємо перешкоди, що лежать на землі", – співає Фарміга у відео. – І росіяни стріляють ще раз".

"Ти забереш моє життя, але і я твоє, / Ти вистрілиш із мушкета, але я проткну тебе наскрізь",

– перші рядки тексту пісні "Солдат"

Ця пісня написана за мотивами поеми Альфреда Теннісона "Атака легкої бригади" (Charge of the Light Brigade). Йдеться про британського солдата під час Балаклавської битви, яка сталася під час Кримської війни.

Iron Maiden – The Trooper: слухайте онлайн

Музика під час війни

Музика останні кілька місяців відіграє важливу роль у боротьбі українського народу за свободу. Такі громадяни, як скрипалька Віра Литовченко та 7-річна співачка Let It Go Амелія Анісович потрапили на перші шпальти видань за виконання пісень під час укриття.

Гурти "СКАЙ", "МЕРІ", Go_A та багато сольних виконавців вже оспівали війну Росії з Україною, тому пропонуємо послухати пісні за посиланням.

Крім цього, президент Зеленський з'явився віртуально на Греммі-2022, щоб попросити глядачів про підтримку. "Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів, – сказав він глядачам церемонії нагородження. – Вони співають пораненим. У лікарнях".