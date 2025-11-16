Забудете про стрес: 3 фільми, від яких стає спокійно на душі
- Фільми "Історія примари", "Амелі" та "Відьмина служба доставки" допомагають зняти стрес і розслабитися.
- Ці фільми мають рейтинги IMDb: 6,8, 8,3 і 7,8 відповідно.
У сучасному світі важко регулярно не перевіряти соціальні мережі, беручи близько до серця кожну новину. Однак важливо розвантажуватись та звільняти мозок від зайвої інформації.
У цьому можуть допомогти фільми без особливої кількості екшену чи напруги, пише 24 Канал. Вони дозволяють ненадовго розчинитися в іншій реальності.
Цікаво Став королем у 73 роки: які фільми про Чарльза III варто подивитися
"Історія примари"
Рейтинг IMDb: 6,8
Музикант, який жив у прекрасному будинку з коханою, раптово потрапляє в аварію і гине. Та раптово хлопець таки прокидається в морзі й розуміє, що став привидом. Він невидимий для живих людей, тому повертається в улюблений дім і спостерігає за дівчиною. Вона переживає горе, приймає втрату, а згодом починає нове життя.
"Історія примари": дивіться трейлер онлайн
"Амелі"
Рейтинг IMDb: 8,3
Амелі – це дівчина, яка не схожа на інших. Після всіх труднощів вона залишилась мрійливою та світлою людиною. Якось вона знаходить у себе вдома потаємну скриньку, що колись належав якомусь хлопчикові. Вона вирішує відшукати цю людину та повернути ці речі – і їй це вдається.
"Амелі": дивіться трейлер онлайн
"Відьмина служба доставки"
Рейтинг IMDb: 7,8
Анімаційна стрічка розповідає про юну відьму Кікі, яка в 13 років має покинути дім та прожити певний час у новому місці. Вона вирушає у чарівне містечко на мітлі зі своїм котом. Тут її чекають нові пригоди та навіть перші почуття.
"Відьмина служба доставки": дивіться трейлер онлайн