Забудете про стрес: 3 фільми, від яких стає спокійно на душі

У сучасному світі важко регулярно не перевіряти соціальні мережі, беручи близько до серця кожну новину. Однак важливо розвантажуватись та звільняти мозок від зайвої інформації.

У цьому можуть допомогти фільми без особливої кількості екшену чи напруги, пише 24 Канал. Вони дозволяють ненадовго розчинитися в іншій реальності.

"Історія примари"

Рейтинг IMDb: 6,8

Музикант, який жив у прекрасному будинку з коханою, раптово потрапляє в аварію і гине. Та раптово хлопець таки прокидається в морзі й розуміє, що став привидом. Він невидимий для живих людей, тому повертається в улюблений дім і спостерігає за дівчиною. Вона переживає горе, приймає втрату, а згодом починає нове життя.

"Історія примари": дивіться трейлер онлайн

"Амелі"

Рейтинг IMDb: 8,3

Амелі – це дівчина, яка не схожа на інших. Після всіх труднощів вона залишилась мрійливою та світлою людиною. Якось вона знаходить у себе вдома потаємну скриньку, що колись належав якомусь хлопчикові. Вона вирішує відшукати цю людину та повернути ці речі – і їй це вдається.

"Амелі": дивіться трейлер онлайн

"Відьмина служба доставки"

Рейтинг IMDb: 7,8

Анімаційна стрічка розповідає про юну відьму Кікі, яка в 13 років має покинути дім та прожити певний час у новому місці. Вона вирушає у чарівне містечко на мітлі зі своїм котом. Тут її чекають нові пригоди та навіть перші почуття.

"Відьмина служба доставки": дивіться трейлер онлайн