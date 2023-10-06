Не "Зимородок": яка українська назва турецького серіалу та чим він підкорив серця глядачів

Турецькі серіали продовжують бити рекорди з переглядів по всьому світу. Цього року увагу українців захопила мелодрама "Злодій у законі". Серіал про кохання вже підкорив тисячі глядачів, його дивляться у 40 країнах світу.

На жаль, цей серіал іноді перекладають неправильно. Його називають "Зимородок", але це калька з російської. Українською мовою він звучить як "Злодій у законі", передає 24 Канал.

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Про що серіал "Злодій у законі"

Син олігарха та спадкоємець багатої імперії Феріт з дитинства звик жити в розкоші. Хлопець бездумно витрачає гроші та абсолютно не думає про майбутнє. Батьки вирішили одружити недолугого сина. Вони сподівалися, що шлюб із доброчесною дівчиною змінить його. А для ролі майбутньої невістки обрали лікарку Сейран.

Проте наречений та наречена, дізнавшись про плани родичів, вирішили зіпсувати весілля. Але, за канонами турецьких мелодрам, ворожість головних героїв переросла у любов. Глядачі спостерігають за зародженням почуттів між Ферітом та Сейран. Звичайно, не обходиться без несподіваних сюжетних ходів.



Кадр серіалу "Злодій у законі" / Скриншот з відео

Мелодрама дебютувала в ефірі у 2022 році. З того часу серіал виходить щотижня. Наразі для перегляду у першому сезоні є 108 епізодів, що класично для турецьких серіалів. Крім того, вже розпочалися зйомки другого сезону. Вони проходили у Стамбулі та Антепі. Нові епізоди вже показують – у мережі є три серії.

Цікаві факти про цей серіал

Його дивляться у 40 країнах світу

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Через місяць після прем'єри серіал було представлено на міжнародному ринку. Наразі серіал продано щонайменше у 40 країн світу. А в Швеції та Фінляндії його взагалі придбали для трансляції. "Злодій у законі" став першим в історії турецьким серіалом, проданим скандинавським країнам.

Реальна історія в основі сюжету

Що зробило цей серіал унікальним та цікавим для європейських глядачів? Універсальна історія, яку разом з героями може "прожити" глядач, незалежно від його місця проживання. В основі серіалу є підсумки практики психотерапевта Гюльсерен Будайджіоглу. Вона описала історію своїх пацієнтів, змінивши імена.

Цікаво, що фанати провели власне розслідування та припускають, що прототипом послужила сім'я Алтинбаш, яка має дуже успішний ювелірний бізнес у Туреччині.

Відносини вийшли за межі екранів

Герої мелодрами закохалися в реальному житті. Цього літа акторів серіалу "Злодій у законі" Афру Сарачоглу та Мета Рамазана Деміра папараці помітили на романтичному відпочинку. Схоже, екранна історія призвела до справжніх відносин.