"Мене це дуже тригерить": відомі акторки про російську мову та національну гідність

Щороку 27 жовтня святкують День української писемності та мови. З нагоди цієї важливої дати виконавиці головних ролей комедійного серіалу для всієї родини "Сім'я по неділях", який з 3 листопада буде показувати Новий канал, поділилися думками, – що для них означає розмовляти українською сьогодні.

Віталіна Біблів, Анастасія Іванюк та Ксенія Вертинська поділилися думками ексклюзивно для 24 Каналу щодо спілкування державною мовою у наш час. Вони пояснили, чому це важливо.

Цікаво Мірошниченко, Римма Зюбіна, Schmalgauzen та інші: хто із зірок писав радіодиктант-2025

Віталіна Біблів

Акторка зізналась, що для неї спілкуватися українською – це й означає бути українкою.

Це найголовніша самоідентифікація. Особливо коли знаходишся за кордоном. Адже якщо я десь на гастролях у Європі бачу наших біженців, які продовжують розмовляти російською, то мене це дуже тригерить. Мова – сильна та міцна зброя, код нації!

– підкреслила Біблів.



Зірки про мову / Фото пресслужби

Анастасія Іванюк

Настя поділилась, що пишається тим, що українська була першою мовою, якою вона навчилась писати у дитинстві.

"Для мене спілкуватися українською – це про відповідальність, свідомість і гідність. Це мова, що супроводжувала мене все життя, і я ніколи не хотіла обрати іншу. Мені шкода, що довгі роки українська залишалася для мене лише літературною частиною життя. Але сьогодні я щиро пишаюся тим, що спілкуюся і працюю рідною мовою. І точно знаю: цю любов і повагу до неї я понесу далі", – підкреслила зірка серіалу.



Зірки про мову / Фото пресслужби

Ксенія Вертинська

Для Ксенії Вертинської говорити українською означає знати, що вона досі живе у своїй країні.

Буду чесною і скажу, що я не великий приклад, бо здебільшого розмовляю суржиком. Але завжди намагаюся спілкуватися чисто. Але мені сподобався вираз про те, що суржик – це ґвалтування російської (сміється). Ми всі неідеальні й живемо в неідеальному світі. Але знати, що твоя країна – це твоя країна, це диво!

– поділилась акторка.

Зірки про мову / Фото пресслужби

Додамо, прем'єра комедійного серіалу "Сім'я по неділях" відбудеться 3 листопада о 19:00 в етері Нового каналу.