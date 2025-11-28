Де дивитись мультфільм "Зоотрополіс 2", який сподобається дорослим і дітям

Останнім часом усе більшої популярності набирає мультфільм "Зоотрополіс 2". Прем'єра стрічки відбулася нещодавно, але вона вже має високі глядацькі рейтинги.

Тож багато хто цікавиться, де можна переглянути мультфільм. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про сюжет, чи можна подивитися мультфільм онлайн та скільки часу він триває.

Де дивитись мультфільм "Зоотрополіс 2"?

27 листопада 2025 року відбулася прем'єра "Зоотрополіс 2" в українських кінотеатрах. Світова прем'єра відбулася на декілька днів раніше, тому багато хто цікавиться, чи можна переглянути стрічку онлайн. Наразі вона доступна лише в кінотеатрах.

"Зоотрополіс 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Мультфільм триває 107 хвилин, тож він захопить увагу вашої малечі від початку до кінця. Це ідеальна нагода спланувати день для всієї родини.

Багато хто також цікавиться, коли стрічка з'явиться на стрімінгових платформах, але офіційної інформації про це поки немає.

Про що сюжет мультфільму?

Раніше ми уже писали про мультфільм "Зоотрополіс 2". За посиланням ви дізнаєтесь подробиці сюжету, акторського складу та творців цієї анімаційної стрічки. Ось про що мультфільм: