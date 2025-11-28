Где смотреть мультфильм "Зоотрополис 2", который понравится взрослым и детям

В последнее время все большую популярность набирает мультфильм "Зоотрополис 2". Премьера ленты состоялась недавно, но она уже имеет высокие зрительские рейтинги.

Поэтому многие интересуются, где можно посмотреть мультфильм. В материале 24 Канала мы рассказываем о сюжете, можно ли посмотреть мультфильм онлайн и сколько времени он длится.

Советуем Объявили точные даты выхода 4 сезона самой ожидаемой костюмированной драмы "Бриджертоны"

Где смотреть мультфильм "Зоотрополис 2"?

27 ноября 2025 года состоялась премьера "Зоотрополис 2" в украинских кинотеатрах. Мировая премьера состоялась на несколько дней раньше, поэтому многие интересуются, можно ли посмотреть ленту онлайн. Сейчас она доступна только в кинотеатрах.

"Зоотрополис 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Мультфильм длится 107 минут, поэтому он захватит внимание ваших малышей от начала до конца. Это идеальная возможность спланировать день для всей семьи.

Многие также интересуются, когда лента появится на стриминговых платформах, но официальной информации об этом пока нет.

О чем сюжет мультфильма?

Ранее мы уже писали о мультфильме "Зоотрополис 2". По ссылке вы узнаете подробности сюжета, актерского состава и создателей этой анимационной ленты. Вот о чем мультфильм: