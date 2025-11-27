Новий пригодницький мультфільм, який можна подивитись всією сім'єю

Якщо ви плануєте сімейний вечір, варто ретельно підійти до вибору фільму. Ідеальним варіантом для перегляду з дітьми може стати американський мультфільм "Зоотрополіс 2".

Ця стрічка вже полюбилася величезній кількості глядачів, хоча прем'єра відбулася зовсім нещодавно. У матеріалі 24 каналу ми розповідаємо більше про сюжет та показуємо трейлер мультфільму.

Чому варто дивитись мультфільм "Зоотрополіс 2"?

Прем'єра мультфільму в Україні відбулася 27 листопада 2025 року. І хоча з моменту прем'єри у світі пройшло зовсім небагато часу, він вже є одним із найрейтинговіших за останній час.

Сюжет зосереджується на сміливій детективці Джуді Гопс та її кмітливому напарнику Ніку Крутихвісті. Вони знову беруться за нову справу – найзагадковішу у своїй кар'єрі.

"Зоотрополіс 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

У Зоотрополісі з'являється таємнича рептилія, що перевертає життя мешканців мегаполіса догори дриґом. Щоб розкрити цю загадку, напарники відправляються під прикриттям у невідомі райони міста.

На них чекають заплутані сліди, підозрілі персонажі та несподівані повороти, які випробують не лише їхній професіоналізм, а й міцність дружби. Лише фінальні хвилини цієї анімаційної історії зможуть показати, чи вдасться їм знову врятувати Зоотрополіс та самих себе.

Хто працював над анімаційною стрічкою?

Свої українські голоси героям стрічки подарували Андрій Альохін, Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Марина Локтіонова та інші.

Режисерами мультфільму стали Джаред Буш ("Енканто: Світ магії", "Зоотрополіс"), Байрон Говард ("Рапунцель: Заплутана історія", "Зоотрополіс").

Актори, які працювали над стрічкою: Джинніфер Ґудвін ("Зоотрополіс", серіал "Чому жінки вбивають"), Джейсон Бейтман ("Нестерпні боси", "Хочу як ти"), Джонатан Ке Кван ("Все завжди й водночас"), Фортун Феймстер ("Сусіди. На стежці війни"), Квінта Брансон ("Тачки на дорозі").

Що ще можна подивитись з дітьми?

