У мережі завірусились перші кадри зі зйомок нового серіалу "Гаррі Поттер", які "злили" очевидці
- HBO розпочав зйомки серіалу про "Гаррі Поттера" у липні 2025 року, і очевидці зняли процес на вулицях Лондону.
- У мережі з'явилися кадри з Гаррі Поттером і Геґрідом, що потрапили в об'єктиви камер.
Лише нещодавно HBO оголосив, що розпочалися знімання серіалу про "Гаррі Поттера". Це сталося у липні 2025 року, а вже сьогодні на вулицях Лондону очевидці зняли процес зйомок.
Зокрема у кадр потрапив уривок із Гаррі Поттером та Геґрідом. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Wizarding World Direct.
У Лондоні тривають зйомки нового серіалу "Гаррі Поттер": що відомо?
Очевидці опублікували уривок зі зйомок нового серіалу "Гаррі Поттер". На ньому можна помітити Гаррі, який крокує поруч із Геґрідом.
За словами людей, які зафіксували на відео процес фільмування, у цій сцені зіграв не актор Нік Фрост, а його дублер. Це пов'язано із мірами безпеки.
До речі, нещодавно стало відомо, що зйомки першого сезону вже почалися і триватимуть до весни 2026 року. Окрім цього нещодавно з'явилася інформація, що серіал планують розтягнути на ціле десятиліття, тому, виходить, що кожна книга письменниці Джоан Роулінг матиме окремий сезон.