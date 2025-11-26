100 найкращих українських фільмів усіх часів
- Національний центр Олександра Довженка склав рейтинг 100 найкращих українських фільмів на основі опитування 70 кінокритиків.
- Рейтинг враховував кількість згадувань кожного фільму та його місце в особистих списках фахівців.
Український кінематограф багатий на стрічки, на яких ростуть цілі покоління. Серед вітчизняних фільмів є чимало тих, які кожен має побачити хоча б раз у житті.
Національний центр Олександра Довженка опитав близько 70 кінокритиків і склав рейтинг зі 100 найкращих українських фільмів усіх часів, пише 24 Канал. Кожного з експертів попросили скласти власний перелік з 10 найкращих українських фільмів. Під час укладання загального рейтингу враховували кількість згадувань кожного фільму та місце в особистих списках фахівців. Повний рейтинг – дивіться далі.
Теж цікаво У мережі завірусився старий український фільм-бойовик, який активно гуглять глядачі
100 найкращих українських фільмів усіх часів: рейтинг
1. "Тіні забутих предків" (1964), Сергій Параджанов
2. "Земля" (1930), Олександр Довженко
3. "Людина з кіноапаратом" (1930), Дзиґа Вертов
4. "Плем'я" (2014), Мирослав Слабошпицький
5. "Камінний хрест" (1968), Леонід Осика
6. "Астенічний синдром" (1989), Кіра Муратова
7. "Польоти уві сні та наяву" (1982), Роман Балаян
8. "Білий птах з чорною ознакою" (1970), Юрій Іллєнко
"Білий птах з чорною ознакою": дивіться фільм онлайн
9. "Довгі проводи" (1971), Кіра Муратова
10. "Вавилон ХХ" (1979), Іван Миколайчук
11. "Атлантида" (2019), Валентин Васянович
12. "Пропала грамота" (1972), Борис Івченко
13. "Короткі зустрічі" (1967), Кіра Муратова
14. "Донбас" (2018), Сергій Лозниця
"Донбас": дивіться онлайн трейлер фільму
15. "Навесні" (1929), Михаїл Кауфман
16. "У бій ідуть одні старі" (1973), Леонід Биков
17. "За двома зайцями" (1961), Віктор Іванов
18. "Пригоди капітана Врунгеля" (1976-1979), Давид Черкаський
19. "Звенигора" (1927), Олександр Довженко
20. "Мої думки тихі" (2019), Антоніо Лукіч
21. "Криниця для спраглих" (1965), Юрій Іллєнко
22. "Щастя моє" (2010), Сергія Лозниця
23. "Varta 1, Львів, Україна" (2015), Юрій Грицина
24. "Совість" (1968), Володимир Денисенко
25. "Хліб" (1929), Микола Шпиковський
26. "Суворий юнак" (1935), Абрам Роос
27. "Арсенал" (1929), Олександр Довженко
28. "Ентузіязм (Симфонія Донбасу)" (1930), Дзиґа Вертов
29. "Райдуга" (1943), Марк Донськой
30. "Прометей" (1935), Іван Кавалерідзе
31. "Шкурник" (1929), Микола Шпиковський
32. "Я та інші" (1971), Фелікс Соболєв
33. "Вечір на Івана Купала" (1968), Юрій Іллєнко та Людмила Колесник
34. "Земля блакитна, ніби апельсин" (2020), Ірина Цілик
"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться онлайн трейлер фільму
35. "Майдан" (2014), Сергій Лозниця
36. "Молитва за гетьмана Мазепу" (2001), Юрій Іллєнко
37-38. "Присмерк" (2014), Валентин Васянович
37-38. "Вулкан" (2018), Роман Бондарчук
39. "Енеїда" (1991), Володимир Дахно
40. "Назви своє ім'я" (2006), Сергій Буковський
41. "Я люблю" (1936), Леонід Луков
42. "Військово-польовий роман" (1983), Петро Тодоровський
43. "Бумбараш" (1971), Макола Рашеєв, Абрам Народицький
44. "Жива ватра" (2014), Остап Костюк
45. "Весна на Зарічній вулиці" (1956), Марлєн Хуциєв, Фелікс Міронер
"Весна на Зарічній вулиці": дивіться фільм онлайн
46-48. "Перший поверх" (1990), Ігор Мінаєв
46-48. "Коліївщина" (1933), Іван Кавалерідзе
46-48. "Два дні" (1929), Георгій Стабовий
49-50. "Чорнобиль. Хроніка важких тижнів" (1986), Володимир Шевченко
49-50. "Острів скарбів" (1986-1988), Давид Черкаський
51. "Чутливий міліціонер" (1992), Кіра Муратова
52. "Йшов трамавай №9" (2002), Степан Коваль
53. "Та, що входить у море" (1965), Леонід Осика
54-55. "Шамара" (1994), Наталія Андрейченко
54-55. "Така пізня, така тепла осінь" (1981), Іван Миколайчук
56. "Українські шерифи" (2015), Роман Бондарчук
57. "Сім кроків за обрій" (1968), Фелікс Соболєв
58. "Ордер на арешт" (1926), Георгій Тасін
59-60. "Дорогою ціною" (1957), Марк Донськой
59-60. "Додому" (2019), Наріман Алієв
"Додому": дивіться онлайн трейлер фільму
61. "Королева бензоколонки" (1962), Олексій Мішурін, Микола Літус
62. "Поцілунок" (1983), Роман Балаян
63. "Три історії" (1997), Кіра Муратова
64. "Тлумачення сновидінь" (1990), Андрій Загданський
65-67. "Приятель небіжчика" (1997), В'ячеслав Криштофович
65-67. "З нудьги" (1967), Артур Войтецький
65-67. "Розпад" (1990), Михайло Бєліков
68-70. "Подорожні" (2005), Ігор Стрембицький
68-70. "Кисневий голод" (1991), Андрій Дончик
71. "Наш чесний хліб" (1964), Кіра Муратова та Олександр Муратов
72. "До побачення, синефіли" (2014), Станіслав Битюцький
73. "Сергій Параджанов. Відвідини" (1994), Анатолій Сирих
74. "Нічний візник" (1927), Георгій Тасін
75-80. "Мамай" (2003), Олесь Санін
75-80. "Засипле сніг дороги..." (2004), Євген Сивокінь
75-80. "Відлюдько" (1977), Роман Балаян
75-80. "Явних проявів немає" (2017), Аліна Горлова
75-80. "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" (2019), Надія Парфан
75-80. "Настроювач" (2004), Кіра Муратова
81. "Липневі грози" (1989-1991), Анатолій Карась, Віктор Шкурін
82. "Кіборги" (2017), Ахтем Сеітаблаєв
"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму
83. "Гамер" (2011), Олег Сенцов
84-85. "Як козаки..." (1967-1995), Володимир Дахно
84-85. "Тато - Мамин брат" (2017), Вадим Ільков
86. "Припутні" (2017), Аркадій Непиталюк
87. "Цвітіння кульбаби" (1992), Олександр Ігнатуша
88-89. "Ефект присутності" (2004), Леонід Павловський
88-89. "В. Сильвестров" (2019), Сергій Буковський
90-94. "Освідчення в любові" (1966), Роллан Сергієнко
90-94. "Небувалий похід" (1931), Михаїл Кауфман
90-94. "Лист до Америки" (1999), Кіра Муратова
90-94. "Крізь сльози" (1928), Григорій Гричер
90-94. "Ізгой" (1990), Володимир Савельєв
95-100. "Сон" (1964), Володимир Денисенко
95-100. "Сильніше, ніж зброя" (2017), Володимир Тихий та творче об'єднання BABYLON'13
95-100. "Рівень чорного" (2017), Валентин Васянович
95-100. "Лагідна" (2018), Сергій Лозниця
95-100. "Біосфера! Час усвідомлення" (1974), Фелікс Соболєв
95-100. "Аероград" (1935), Олександр Довженко