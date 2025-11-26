Український кінематограф багатий на стрічки, на яких ростуть цілі покоління. Серед вітчизняних фільмів є чимало тих, які кожен має побачити хоча б раз у житті.

Національний центр Олександра Довженка опитав близько 70 кінокритиків і склав рейтинг зі 100 найкращих українських фільмів усіх часів, пише 24 Канал. Кожного з експертів попросили скласти власний перелік з 10 найкращих українських фільмів. Під час укладання загального рейтингу враховували кількість згадувань кожного фільму та місце в особистих списках фахівців. Повний рейтинг – дивіться далі.

