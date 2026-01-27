"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова номінували на BAFTA

Український фільм "2000 метрів до Андріївки" номінували на премію BAFTA. Стрічка Мстислава Чернова увійшла до короткого списку BAFTA 2026 року, хоча на Оскар її не номінували.

Про це повідомляє видання The Guardian. Рекомендуємо Фільм про те, як енергетики Курахівської ТЕС тримали світло за 10 кілометрів від фронту "2000 метрів до Андіївки" номінували на BAFTA Кінопремія BAFTA оновила свій шортлист номінантів на 2026 рік. Український фільм "2000 метрів до Андріївки" оскароносного режисера Мстислава Чернова номінували в категорії "Документальний фільм". Церемонія нагородження запланована на 22 лютого в Лондоні. "2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму В одній номінації зі стрічкою "2000 метрів до Андріївки" також змагатимуться фільми "Апокаліпсис у тропіках", "Приховування", "Містер Ніхто проти Путіна" та "Ідеальна сусідка". Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки"? Це український документальний фільм, над яким працював оскароносний режисер Мстислав Чернов.

Стрічка вже має чимало престижних кінопремій, серед яких – нагорода фестивалю Sundance за найкращу режисерську роботу.

Фільм надзвичайно високо оцінили світові кінокритики. Тож великим здивуванням стало те, що Кіноакадемія Оскара вирішила не включати цьогоріч стрічку "2000 метрів до Андріївки" до номінації "Найкращий документальний фільм".

Водночас фільм номінували на премію BAFTA, тож, імовірно, в його скарбничці з'явиться ще одна престижна нагорода.

Прем'єра фільму відбулася 28 серпня 2025 року.

Стрічка розповідає про бойове завдання одного українського взводу, який має подолати значну територію, аби звільнити стратегічно важливе село від російських окупантів. Крізь призму військових режисер показує справжні емоції та переживання наших воїнів на передовій. Глядач має змогу побачити боротьбу, пам'ять про яку буде збережена назавжди.