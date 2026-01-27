"2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова номинировали на BAFTA

Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" номинировали на премию BAFTA. Лента Мстислава Чернова вошла в короткий список BAFTA 2026 года, хотя на Оскар ее не номинировали.

Об этом сообщает издание The Guardian. Рекомендуем Фильм о том, как энергетики Кураховской ТЭС держали свет в 10 километрах от фронта "2000 метров до Андиевки" номинировали на BAFTA Кинопремия BAFTA обновила свой шортлист номинантов на 2026 год. Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" оскароносного режиссера Мстислава Чернова номинировали в категории "Документальный фильм". Церемония награждения запланирована на 22 февраля в Лондоне. "2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма В одной номинации с лентой "2000 метров до Андреевки" также будут соревноваться фильмы "Апокалипсис в тропиках", "Сокрытие", "Мистер Никто против Путина" и "Идеальная соседка". Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"? Это украинский документальный фильм, над которым работал оскароносный режиссер Мстислав Чернов.

Лента уже имеет немало престижных кинопремий, среди которых – награда фестиваля Sundance за лучшую режиссерскую работу.

Фильм чрезвычайно высоко оценили мировые кинокритики. Поэтому большим удивлением стало то, что Киноакадемия Оскара решила не включать в этом году ленту "2000 метров до Андреевки" в номинации "Лучший документальный фильм".

В то же время фильм номинировали на премию BAFTA, поэтому, вероятно, в его копилке появится еще одна престижная награда.

Премьера фильма состоялась 28 августа 2025 года.

Лента рассказывает о боевом задании одного украинского взвода, который должен преодолеть значительную территорию, чтобы освободить стратегически важное село от российских оккупантов. Сквозь призму военных режиссер показывает настоящие эмоции и переживания наших воинов на передовой. Зритель имеет возможность увидеть борьбу, память о которой будет сохранена навсегда.