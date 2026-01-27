Об этом сообщает издание The Guardian.

"2000 метров до Андиевки" номинировали на BAFTA

Кинопремия BAFTA обновила свой шортлист номинантов на 2026 год. Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" оскароносного режиссера Мстислава Чернова номинировали в категории "Документальный фильм".

Церемония награждения запланирована на 22 февраля в Лондоне.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

В одной номинации с лентой "2000 метров до Андреевки" также будут соревноваться фильмы "Апокалипсис в тропиках", "Сокрытие", "Мистер Никто против Путина" и "Идеальная соседка".

Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"?