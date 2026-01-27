В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, дате премьеры, особенностях ленты и ее создании.

Советуем Звезда сериала "Тихая Нава" ошеломила закулисьем съемок интимных сцен

Что известно о фильме "Последний Прометей Донбасса"?

В центре фильма – ДТЭК Кураховская теплоэлектростанция, один из самых уязвимых энергетических объектов Донетчины, что длительное время работал в зоне постоянной военной угрозы.

Лента содержит уникальные кадры изнутри энергетической системы Украины, снятые в условиях постоянной угрозы обстрелов и блэкаутов. Камера фиксирует не только масштабы разрушений, но и ежедневную работу людей, которые восстанавливают электроснабжение, часто – в экстремальных условиях, буквально на грани человеческих возможностей.

Это редкая возможность увидеть энергетику не как абстрактную систему, а как сложный живой процесс, в котором каждый сбой имеет реальные последствия для миллионов людей.

"Последний Прометей Донбасса": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм напоминает: за каждым включением света в наших домах стоит риск, выдержка и мужество энергетиков. Сегодня Кураховская ТЭС остановила свою работу и находится под оккупацией. Фильм рассказывает о том, как энергетикам удалось вывезти ключевое оборудование, спастись самим и продолжить свою миссию, но уже на других украинских ТЭС.

Этот факт добавляет ленте дополнительного измерения: зафиксированные в фильме события уже стали частью украинской истории. Сегодня этот фильм звучит как никогда актуально. На фоне постоянных атак на энергетическую инфраструктуру "Последний Прометей Донбасса" становится не просто киноисторией, а документальным свидетельством эпохи – о людях, которые держат страну в свете даже в самые темные периоды.

Это не история из архивов – это то, что происходит прямо сейчас на украинских электростанциях. "Последний Прометей Донбасса" фиксирует реальность, в которой сегодня работает энергетика страны.

Увидеть эти свидетельства можно в кино с 26 февраля.

Кто работал над фильмом?

Лента создана компанией !Attention Films при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда, Киевстар ТВ Originals, а также компании ДТЭК. Фильм является следующим Original-проектом платформы кино и телевидения Киевстар ТВ.

Над лентой работали: