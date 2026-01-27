Про це повідомляє видання The Guardian.

"2000 метрів до Андіївки" номінували на BAFTA

Кінопремія BAFTA оновила свій шортлист номінантів на 2026 рік. Український фільм "2000 метрів до Андріївки" оскароносного режисера Мстислава Чернова номінували в категорії "Документальний фільм".

Церемонія нагородження запланована на 22 лютого в Лондоні.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

В одній номінації зі стрічкою "2000 метрів до Андріївки" також змагатимуться фільми "Апокаліпсис у тропіках", "Приховування", "Містер Ніхто проти Путіна" та "Ідеальна сусідка".

Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки"?