"2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова здобув премію Гільдії операторів США
- Фільм "2000 метрів до Андріївки" отримав премію Гільдії операторів США за видатну операторську роботу.
- Церемонія вручення ASC Awards відбулася в Лос-Анджелесі, а нагороду від імені оператора Олексія Бабенка прийняв режисер Мстислав Чернов.
Фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" здобув чергову престижну нагороду. Цього разу стрічка отримала премію Гільдії операторів США.
Про це повідомляє видання Deadline. У матеріалі дізнаєтеся подробиці про цю нагороду.
Рекомендуємо 10 культових стрічок, які зійдуться у боротьбі за "Найкращий фільм" на Оскарі-2026
"2000 метрів до Андріївки" здобув премію Гільдії операторів США: що відомо?
Фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова відзначили за видатну операторську роботу. Над стрічкою працював український оператор Олексій Бабенко. Саме він отримав нагороду Американського товариства кінооператорів – ASC Awards.
Церемонія відбулася в готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі. Це вже ювілейна, 40-ва церемонія вручення премії Гільдії операторів США. Нагороду отримав режисер фільму Мстислав Чернов, оскільки Олексій Бабенко наразі перебуває в Києві й не зміг особисто бути присутнім на події.
Що відомо про ASC Awards?
- American Society of Cinematographers Awards (ASC Awards) — це щорічна кінопремія, яку присуджує Американське товариство кінооператорів.
- Нагороду вручають за видатні досягнення в сфері операторської роботи.
- Премія щороку відзначає найкращих операторів ігрового кіно та телесеріалів, оцінюючи їхню технічну майстерність, художнє бачення та здатність передати історію через екран.
- Перша церемонія відбулася у 1986 році, а цьогоріч відбулася вже ювілейна, 40-та церемонія.