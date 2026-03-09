Про це повідомляє видання Deadline. У матеріалі дізнаєтеся подробиці про цю нагороду.
"2000 метрів до Андріївки" здобув премію Гільдії операторів США: що відомо?
Фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова відзначили за видатну операторську роботу. Над стрічкою працював український оператор Олексій Бабенко. Саме він отримав нагороду Американського товариства кінооператорів – ASC Awards.
Церемонія відбулася в готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі. Це вже ювілейна, 40-ва церемонія вручення премії Гільдії операторів США. Нагороду отримав режисер фільму Мстислав Чернов, оскільки Олексій Бабенко наразі перебуває в Києві й не зміг особисто бути присутнім на події.
Що відомо про ASC Awards?
- American Society of Cinematographers Awards (ASC Awards) — це щорічна кінопремія, яку присуджує Американське товариство кінооператорів.
- Нагороду вручають за видатні досягнення в сфері операторської роботи.
- Премія щороку відзначає найкращих операторів ігрового кіно та телесеріалів, оцінюючи їхню технічну майстерність, художнє бачення та здатність передати історію через екран.
- Перша церемонія відбулася у 1986 році, а цьогоріч відбулася вже ювілейна, 40-та церемонія.