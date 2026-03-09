Об этом сообщает издание Deadline. В материале узнаете подробности об этой награде.
"2000 метров до Андреевки" получил премию Гильдии операторов США: что известно?
Фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова отметили за выдающуюся операторскую работу. Над лентой работал украинский оператор Алексей Бабенко. Именно он получил награду Американского общества кинооператоров – ASC Awards.
Церемония состоялась в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Это уже юбилейная, 40-я церемония вручения премии Гильдии операторов США. Награду получил режиссер фильма Мстислав Чернов, поскольку Алексей Бабенко сейчас находится в Киеве и не смог лично присутствовать на событии.
Что известно об ASC Awards?
- American Society of Cinematographers Awards (ASC Awards) - это ежегодная кинопремия, которую присуждает Американское общество кинооператоров.
- Награду вручают за выдающиеся достижения в сфере операторской работы.
- Премия ежегодно отмечает лучших операторов игрового кино и телесериалов, оценивая их техническое мастерство, художественное видение и способность передать историю через экран.
- Первая церемония состоялась в 1986 году, а в этом году состоялась уже юбилейная, 40-я церемония.