Об этом сообщает издание Deadline. В материале узнаете подробности об этой награде.

"2000 метров до Андреевки" получил премию Гильдии операторов США: что известно?

Фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова отметили за выдающуюся операторскую работу. Над лентой работал украинский оператор Алексей Бабенко. Именно он получил награду Американского общества кинооператоров – ASC Awards.

Церемония состоялась в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Это уже юбилейная, 40-я церемония вручения премии Гильдии операторов США. Награду получил режиссер фильма Мстислав Чернов, поскольку Алексей Бабенко сейчас находится в Киеве и не смог лично присутствовать на событии.

Что известно об ASC Awards?