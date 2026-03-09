"2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова получил премию Гильдии операторов США
- Фильм "2000 метров до Андреевки" получил премию Гильдии операторов США за выдающуюся операторскую работу.
- Церемония вручения ASC Awards состоялась в Лос-Анджелесе, а награду от имени оператора Алексея Бабенко принял режиссер Мстислав Чернов.
Фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" получил очередную престижную награду. На этот раз лента получила премию Гильдии операторов США.
Об этом сообщает издание Deadline. В материале узнаете подробности об этой награде.
Рекомендуем 10 культовых лент, которые сойдутся в борьбе за "Лучший фильм" на Оскаре-2026
"2000 метров до Андреевки" получил премию Гильдии операторов США: что известно?
Фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова отметили за выдающуюся операторскую работу. Над лентой работал украинский оператор Алексей Бабенко. Именно он получил награду Американского общества кинооператоров – ASC Awards.
Церемония состоялась в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Это уже юбилейная, 40-я церемония вручения премии Гильдии операторов США. Награду получил режиссер фильма Мстислав Чернов, поскольку Алексей Бабенко сейчас находится в Киеве и не смог лично присутствовать на событии.
Что известно об ASC Awards?
- American Society of Cinematographers Awards (ASC Awards) - это ежегодная кинопремия, которую присуждает Американское общество кинооператоров.
- Награду вручают за выдающиеся достижения в сфере операторской работы.
- Премия ежегодно отмечает лучших операторов игрового кино и телесериалов, оценивая их техническое мастерство, художественное видение и способность передать историю через экран.
- Первая церемония состоялась в 1986 году, а в этом году состоялась уже юбилейная, 40-я церемония.