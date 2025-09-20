Вихідні – чудова нагода відпочити від роботи та шкільних уроків. Що може бути кращим, ніж провести час із дітьми за переглядом яскравого мультфільму та обговоренням його разом?

Кіно 24 підготував добірку трьох нових мультфільмів для сімейного вихідного: сміливі Смурфи вирушають у небезпечну пригоду, домашні тварини рятують захоплений потяг, а юний Еліо потрапляє в космічну пригоду.

"Еліо"

11-річний Еліо обожнює науку і мріє про космос, тож однокласники вважають його диваком. Та одного разу хлопець несподівано опиняється у справжній космічній пригоді, де йому доведеться проявити винахідливість і сміливість, щоб встановити контакт із позаземними друзями та пройти неймовірні випробування.

"Еліо": дивіться трейлер онлайн

"Смурфи"

Коли тата Смурфа викрадають підступні чаклуни Разамель і Ґарґамель, смурфам доводиться вирушити у небезпечну подорож у реальний світ. Для маленьких синьошкірих друзів це справжнє випробування: їм доведеться навчитися виживати серед людей та розкрити таємниці викрадачів, а допоможе їм у цьому брат тата Смурфа – Кен.

"Смурфи": дивіться трейлер онлайн

"Місія "Звіропотяг""

Несподівано швидкісний потяг, що мчить через всю Каліфорнію, залишається без людей, а на борту опиняються лише домашні тварини. Все це підлаштував підступний борсук Ганс.

Тепер пухнасті пасажири повинні об'єднатися, подолати страх і знайти способи зупинити злодія, щоб уникнути катастрофи.

"Місія "Звіропотяг"": дивіться трейлер онлайн

Ці мультфільми сподобаються і дітям, і дорослим, адже нагадують, наскільки важлива дружба, відвага, мрії та командна робота.

