Не існує іншої відповіді, – Ахтем Сеітаблаєв чесно сказав, чи на часі мистецтво у війну

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв відверто поділився, чи на часі мистецтво під час великої війни. Зокрема, він розповів, чи доречно зараз знімати та випускати фільми.

Днями актор вперше розповів про свою кохану – Мар'яну Боцвинюк, з якою заручилися. Також з'ясувалося, що Сеітаблаєв вже познайомив її зі своєю старшою донькою – Назлі.

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Ахтем Сеітаблаєв сказав, чи доречним є знімання фільмів під час війни

Актор зізнався, що часто чує таке питання у професійному колі. Він каже, що це тягнеться ще з часів знімань стрічки "Кіборги". Ахтем вважає, що культура дуже потрібна під час війни, бо дозволяє людині ідентифікувати себе з країною.

Так, на часі. Про це свідчить вся історія людства, навіть коли не існувало кіно чи театру. Але люди ідучи на війну, себе ідентифікували з чимось – з кольорами власного прапора, одягу чи навіть їжею. Піснями, якими співають. Музикою, під яку маршують у бій. Це теж доробок культури,

– сказав він.

За словами Ахтема, "культура – це той інструментарій, з якого і складається людина". На думку режисера, саме культура має великий вплив на те, як формується кожен з нас.

З тих казок і пісень, які чує в дитинстві, зі ставлення до цих речей. З цінностей, які допоможуть тобі стати людиною конкретно в цій країні. А потім вона, або полює на унітази, які були у використанні, або ж співає, як оперний співак – Василь Сліпак. І відчуває відповідальність, у контексті того, щоб взяти зброю та захищати країну,

– підкреслив актор.

Сеітаблаєв вважає, що війна та культура – дуже тісно пов'язані. Він сказав, що попри страшні речі, які відбуваються під час війни, став свідком "неймовірних історій".

Буде справедливим підкреслити те, що війна і культура, певною мірою, амбівалентні речі. Йдеться про те, що війна впливає на культуру в багатьох аспектах, зокрема, через загибель людей. Іноді надзвичайних спеціалістів у тому числі. З іншого боку, під час таких геополітичних і трагічних часів відбуваються неймовірні історії. Навіть у найсміливіших фантазіях і здогадках уявити не міг. Це стосується всіх аспектів життя. Емпатії, жертовності, сміливості,

– підкреслив він.

Режисер зазначив, що не готовий зараз знімати художні фільми. Однак, поважає колег, які це роблять. Натомість Ахтем з командою хоче зняти стрічку, надихнувшись українським фільмом "Пропала грамота".

Війна трагічно і драматично руйнує частково і нас у тому числі. Я знімати зараз художнє кіно не готовий, тому що так багато навколо документального відбувається. Але я поважаю своїх колег, які відзняли художні стрічки на тему сьогодні. Мені хочеться під іншим кутом розповісти про війну. Ми з львівськими колегами вже працюємо над комедією, на створення якої надихнулися стрічкою "Пропала грамота". Це не римейк, а швидше – міцна фабула. Там буде, над чим посміятися. Зараз плідно працюємо над сценарієм. Є шанс, що будемо знімати в наступному році,

– поділився Сеітаблаєв.

Інтерв'ю Ахтема Сеітаблаєва: дивіться відео онлайн

Відомо, що цього року у світ вийшов фільм Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". У ньому йдеться про історію спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році.

У фільмі розповідається про події червня 2014 року, які відбулися в Луганській області. Тоді російські спецслужби та сепаратисти спробували змусити бійців луганського прикордонного загону зрадити Україну. Таким чином, вони хотіли повторити кримський сценарій – захопити українські території без спротиву. Однак, загін вступив в бій.