Не существует другого ответа, – Ахтем Сеитаблаев честно сказал, актуально ли искусство в войну

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев откровенно поделился, актуально ли искусство во время великой войны. В частности, он рассказал, уместно ли сейчас снимать и выпускать фильмы.

На днях актер впервые рассказал о своей любимой – Марьяну Боцвинюк, с которой обручились. Также выяснилось, что Сеитаблаев уже познакомил ее со своей старшей дочерью – Назли.

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Ахтем Сеитаблаев сказал, уместно ли съемки фильмов во время войны

Актер признался, что часто слышит этот вопрос в профессиональном кругу. Он говорит, что это тянется еще со времен съемок фильма "Киборги". Ахтем считает, что культура очень нужна во время войны, потому что позволяет человеку идентифицировать себя со страной.

Да, своевременно. Об этом свидетельствует вся история человечества, даже когда не существовало кино или театр. Но люди, идя на войну, себя идентифицировали с чем-то – с цветами собственного флага, одежды или даже едой. Песнями, которыми поют. Музыкой, под которую маршируют в бой. Это тоже наследие культуры,

– сказал он.

По словам Ахтема, "культура – это тот инструментарий, из которого и состоит человек". По мнению режиссера, именно культура оказывает большое влияние на то, как формируется каждый из нас.

Из сказок и песен, которые слышит в детстве, по отношению к этим вещам. Из ценностей, которые помогут тебе стать человеком именно в этой стране. А потом она или охотится на унитазы, которые были в использовании, или поет, как оперный певец – Василий Слипак. И чувствует ответственность в контексте того, чтобы взять оружие и защищать страну,

– подчеркнул актер.

Сеитаблаев считает, что война и культура очень тесно связаны. Он сказал, что, несмотря на страшные вещи, которые происходят во время войны, стал свидетелем "невероятных историй".

Война и культура, в известной степени, амбивалентные вещи. Речь идет о том, что война влияет на культуру во многих аспектах, в частности из-за гибели людей. Иногда чрезвычайных специалистов в том числе. С другой стороны, в такие геополитические и трагические времена происходят невероятные истории. Даже в самых смелых фантазиях и догадках представить не мог. Это относится ко всем аспектам жизни. Эмпатии, жертвенности, смелости,

– подчеркнул он.

Режиссер отметил, что не готов сейчас снимать художественные фильмы. Однако уважает коллег, которые это делают. Ахтем с командой хочет снять ленту, вдохновившись украинским фильмом "Пропала грамота".

Война трагически и драматично разрушает частично и нас из них. Я снимать сейчас художественное кино не готов, потому что так много вокруг документального происходит. Но я уважаю своих коллег, снявших художественные ленты на тему сегодня. Мне хочется под другим углом рассказать о войне. Мы с львовскими коллегами уже работаем над комедией, на создание которой вдохновились лентой "Пропала грамота". Это не римейк, а скорее – крепкая фабула. Там будет над чем посмеяться. Сейчас плодотворно работаем над сценарием. Есть шанс, что будем снимать в следующем году,

– поделился Сеитаблаев.

Интервью Ахтема Сеитабаева: смотрите видео онлайн

Известно, что в этом году в свет вышел фильм Ахтема Сеитабаева "Мирный-21". В нем говорится об истории сопротивления Луганского пограничного отряда российской диверсионной группировкой в 2014 году.

В фильме рассказывается о событиях июня 2014 года в Луганской области. Тогда российские спецслужбы и сепаратисты попытались заставить бойцов луганского пограничного отряда изменить Украине. Таким образом они хотели повторить крымский сценарий – захватить украинские территории без сопротивления. Однако отряд вступил в бой.