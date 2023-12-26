Днями актор вперше розповів про свою кохану – Мар'яну Боцвинюк, з якою заручилися. Також з'ясувалося, що Сеітаблаєв вже познайомив її зі своєю старшою донькою – Назлі.

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Ахтем Сеітаблаєв сказав, чи доречним є знімання фільмів під час війни

Актор зізнався, що часто чує таке питання у професійному колі. Він каже, що це тягнеться ще з часів знімань стрічки "Кіборги". Ахтем вважає, що культура дуже потрібна під час війни, бо дозволяє людині ідентифікувати себе з країною.

Так, на часі. Про це свідчить вся історія людства, навіть коли не існувало кіно чи театру. Але люди ідучи на війну, себе ідентифікували з чимось – з кольорами власного прапора, одягу чи навіть їжею. Піснями, якими співають. Музикою, під яку маршують у бій. Це теж доробок культури,

– сказав він.

За словами Ахтема, "культура – це той інструментарій, з якого і складається людина". На думку режисера, саме культура має великий вплив на те, як формується кожен з нас.

З тих казок і пісень, які чує в дитинстві, зі ставлення до цих речей. З цінностей, які допоможуть тобі стати людиною конкретно в цій країні. А потім вона, або полює на унітази, які були у використанні, або ж співає, як оперний співак – Василь Сліпак. І відчуває відповідальність, у контексті того, щоб взяти зброю та захищати країну,

– підкреслив актор.

Сеітаблаєв вважає, що війна та культура – дуже тісно пов'язані. Він сказав, що попри страшні речі, які відбуваються під час війни, став свідком "неймовірних історій".

Буде справедливим підкреслити те, що війна і культура, певною мірою, амбівалентні речі. Йдеться про те, що війна впливає на культуру в багатьох аспектах, зокрема, через загибель людей. Іноді надзвичайних спеціалістів у тому числі. З іншого боку, під час таких геополітичних і трагічних часів відбуваються неймовірні історії. Навіть у найсміливіших фантазіях і здогадках уявити не міг. Це стосується всіх аспектів життя. Емпатії, жертовності, сміливості,

– підкреслив він.

Режисер зазначив, що не готовий зараз знімати художні фільми. Однак, поважає колег, які це роблять. Натомість Ахтем з командою хоче зняти стрічку, надихнувшись українським фільмом "Пропала грамота".

Війна трагічно і драматично руйнує частково і нас у тому числі. Я знімати зараз художнє кіно не готовий, тому що так багато навколо документального відбувається. Але я поважаю своїх колег, які відзняли художні стрічки на тему сьогодні. Мені хочеться під іншим кутом розповісти про війну. Ми з львівськими колегами вже працюємо над комедією, на створення якої надихнулися стрічкою "Пропала грамота". Це не римейк, а швидше – міцна фабула. Там буде, над чим посміятися. Зараз плідно працюємо над сценарієм. Є шанс, що будемо знімати в наступному році,

– поділився Сеітаблаєв.

Інтерв'ю Ахтема Сеітаблаєва: дивіться відео онлайн

Відомо, що цього року у світ вийшов фільм Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". У ньому йдеться про історію спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році.

У фільмі розповідається про події червня 2014 року, які відбулися в Луганській області. Тоді російські спецслужби та сепаратисти спробували змусити бійців луганського прикордонного загону зрадити Україну. Таким чином, вони хотіли повторити кримський сценарій – захопити українські території без спротиву. Однак, загін вступив в бій.