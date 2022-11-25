Дідуся з серіалу "Гра в кальмара" звинуватили у сексуальних домаганнях: як реагує актор

Корейського актора О Ен Су, який запам'ятався роллю дідуся під номером 001 і водночас таємного організатора найсмертельнішої "Гри в кальмара", офіційно звинуватили у сексуальних домаганнях. Зараз зірці 78 років.

У четвер, 24 листопада, відділення Соннамської районної прокуратури в Південній Кореї звинуватило 78-річного О Он Су в тому, що в середині 2017 року він "неналежним чином торкався тіла жінки". Про це заявили офіційні особи.

Читайте також Тарантіно не вважає акторів Marvel кінозірками: як відреагував Симу Лю з "Шан-Чі"

Актора з "Гри в кальмара" звинувати в секс-домаганнях

Сам актор заперечив усі звинувачення. У 2021 році жертва подала скаргу в поліцію, у квітні справу було закрито без пред'явлення звинувачень, проте відновлено знову.

За роль дідуся в "Грі в кальмара", О Он Су був нагороджений "Золотим глобусом" як найкращий виконавець ролі другого плану.



О Он Су в серіалі "Гра в кальмара" / Netflix

Що таке "Гра в кальмара"

"Гра в кальмара" – це 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, який підкорив весь світ восени 2021 року. Його подивилися понад 140 мільйонів користувачів у всьому світі. А це 66% від загальної кількості акаунтів стрімінгу. Згодом Netflix оголосив, що серіал став найпопулярнішим проєктом за всю історію сервісу. Серіал "Гра в кальмара" спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства.

Цікаво Хлопець-лялька і повернення головного героя: яким буде другий сезон "Гри в кальмара"

"Гра в кальмара": дивіться трейлер

Нагадаємо, влада Нью-Йорка також розслідує звинувачення у зґвалтуванні актора Девіна Ретрея, який найбільш відомий своєю роллю старшого брата База у фільмах "Сам удома". Зірка не визнає себе винним.