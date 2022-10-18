Подружжя акторів Бакланов і Цимбалару зізналися, чи думали про всиновлення дітей

Війна забирає батьків в українських дітей, на жаль, багато з них стають сиротами. Чи задумувалися над усиновленням зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов та "Папіка" Настя Цимбалару – читайте далі.

Зірки українського шоубізнесу, зокрема співачка MamaRika, ведучий Юрій Горбунов, хореограф Женя Кот неодноразово говорили про те, що думають над всиновленням. Вони прагнуть дати щасливе майбутнє дитині, яка втратила сім'ю у цій страшній війні.

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Подружжя акторів Бакланов та Цимбалару розповіла, чи думали над всиновленням

Настя Цимбалару, яка у серіалах часто грала ролі мами, має досвід спілкування з дітьми. Понад місяць тому вона одружилася з актором Григорієм Баклановом, який у серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграв роль Лавріна.

В інтерв’ю 24 каналу, пара розповіла, що під час війни наразі не може подумати про власних дітей. До того ж вважає, що зараз безвідповідально брати прийомну дитину, коли ми не знаємо, яким буде наше майбутнє. Однак, коли Настя і Григорій відчують "твердий ґрунт під ногами", то, можливо, подумає про всиновлення.

Зараз ми не маємо можливості навіть про своїх дітей подумати. Ми опинилися без роботи, без будь-якої можливості працювати й взагалі невідомо, чи зможемо повернутися до своєї професії,

– наголосили вони.

Настя доповнила: "Мені здається, що дуже безвідповідально було б зараз брати у сім'ю дитину, коли не знаємо, що буде завтра і чи зможемо забезпечити хоча б себе. Коли відчуємо твердий ґрунт під ногами, можливо, думатимемо про це".

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