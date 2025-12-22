Українські кінодіячі, які пішли служити у 2025 році

2025 рік виявився багатим не лише на кіноподії, а й на важливі життєві рішення українських акторів і режисерів. Цього року чимало кінодіячів стали на захист нашої країни.

Вони відклали свої кар'єрні амбіції на другий план, аби служити Україні зі зброєю в руках. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з українських акторів і режисерів долучився до війська у 2025 році.

Хто з українських акторів та режисерів пішов служити у 2025 році?

Віталій Теплюк

Український актор Віталій Теплюк є одним із тих, кого мобілізували у 2025 році. Це сталося 26 жовтня – про це актор повідомив у своїх соцмережах. Він зізнався, що це був день, який змінив його життєвий шлях, утім він готовий рухатися далі з добром у душі. Інших подробиць про мобілізацію Віталій не розкрив, лише попросив підтримати його маму.

Українські глядачі можуть знати Віталія Теплюка за ролями в таких стрічках, як "Слуга народу", "Клятва лікаря", "Дзвонарі" та інших.

Євген Ламах

У вересні 2025 року стало відомо, що до лав Збройних Сил мобілізувався український актор Євгеній Ламах. Глядачі знають його як зірку фільмів "Черкаси", "Мирний-21", "Крути 1918" та інших. Раніше актор часто грав ролі військових, а тепер йому доведеться не грати, а справді проживати все те, що раніше відбувалося лише на знімальному майданчику.

Мобілізація була його свідомим, самостійним рішенням, і, як зазначає актор, рідні поставилися з розумінням та підтримали його.

Настає час, коли з'являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут всі твої. І хочеться жити в цій країні надалі. Хочеться, щоб в цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека,

– коментував Євгеній Ламах.

Олексій Воротніков

У червні 2025 року стало відомо, що український актор Олексій Воротніков мобілізується до лав Збройних Сил України. Він зіграв у серіалах "Сага", "Чужі гріхи" та інших.

32-річний актор сам повідомив про своє приєднання до війська у своєму інстаграмі. Інших подробиць він не розголошував. Однак наразі у шапці профілю Олексія пише, що він є солдатом 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

Тарас Ткаченко

Також у 2025 році стало відомо, що український режисер Тарас Ткаченко мобілізувався до лав ЗСУ. Щоправда, він долучився до війська ще у 2022 році. Від початку повномасштабної війни в Україні режисер допомагав іноземним журналістам висвітлювати правду про російське вторгнення. Зараз Тарас Ткаченко є частиною медійного центру сухопутних військ, створюючи медіаконтент для соціальних мереж та телеканалів.

Справді, велике число українських кінематографістів поставило на паузу свою кар'єру та звичайне життя, аби допомогти Україні здобути швидку та впевнену перемогу над окупантом. Багато українських акторів, на жаль, загинули на війні. За посиланням можна дізнатися, хто з українських зірок віддав своє життя за незалежність України.