Назавжди в строю: відомі українські актори, які загинули на війні

Після початку повномасштабної війни до лав Збройних Сил приєдналася й велика кількість відомих людей, зокрема акторів, які звикли тримати в руках реквізит, а не справжню зброю. Однак війна внесла свої корективи, і багато хто змінив своє життя кардинально. У матеріалі 24 Каналу ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність України.

Хто з українських акторів віддав своє життя за незалежність України?

Це були люди, які, як і багато інших артистів, звикли тримати в руках реквізит, а не автомат. Вони звикли бути на знімальних майданчиках та театральних сценах, а не на бойових позиціях. Люди, які звикли до камер та інших технік, але точно не до бойового досвіду.

Однак після початку повномасштабної війни в Україні вони не залишилися осторонь і взяли на себе відповідальність за свою країну. Хтось зробив це швидше, хтось пізніше, але кожен з них відмовився від свого повсякденного життя, часу з родиною чи побудови кар'єри заради того, щоб в України було майбутнє.

Серед українських акторів, які віддали своє життя у цій війні, такі артисти:

Юрій Феліпенко

Олексій Хільський

Максим Неліпа

Ярослав Гаркавко

Богдан Колесник

Василь Кухарський

Андрій Павленко

Євген Світличний

Яків Ткаченко

Андрій Доманський

Володимир Федінчук

Євген Шумілов

Філіп Віннер

Антон Прасоленко та інші актори.

На жаль, вони віддали найцінніше – своє життя. Для всіх українців вони назавжди залишаються героями, імена яких ми пам'ятатимемо завжди.