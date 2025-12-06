Навсегда в строю: известные украинские актеры, погибшие на войне

После начала полномасштабной войны в ряды Вооруженных Сил присоединилось и большое количество известных людей, в частности актеров, которые привыкли держать в руках реквизит, а не настоящее оружие. Однако война внесла свои коррективы, и многие изменили свою жизнь кардинально. В материале 24 Канала мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины.

Кто из украинских актеров отдал свою жизнь за независимость Украины?

Это были люди, которые, как и многие другие артисты, привыкли держать в руках реквизит, а не автомат. Они привыкли быть на съемочных площадках и театральных сценах, а не на боевых позициях. Люди, которые привыкли к камерам и другим техникам, но точно не к боевому опыту.

Однако после начала полномасштабной войны в Украине они не остались в стороне и взяли на себя ответственность за свою страну. Кто-то сделал это быстрее, кто-то позже, но каждый из них отказался от своей повседневной жизни, времени с семьей или построения карьеры ради того, чтобы у Украины было будущее.

Среди украинских актеров, которые отдали свою жизнь в этой войне, такие артисты:

Юрий Фелипенко

Алексей Хильский

Максим Нелипа

Ярослав Гаркавко

Богдан Колесник

Василий Кухарский

Андрей Павленко

Евгений Светличный

Яков Ткаченко

Андрей Доманский

Владимир Фединчук

Евгений Шумилов

Филипп Виннер

Антон Прасоленко и другие актеры.

К сожалению, они отдали самое ценное – свою жизнь. Для всех украинцев они навсегда остаются героями, имена которых мы будем помнить всегда.