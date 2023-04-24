Акторка дубляжу Катерина Сергеєва розірвала мережу пародією на Ані Лорак: "Досі регочу"

Українська актриса дубляжу Катерина Сергеєва, яка віддала свій головним найпопулярнішим актрисам Голлівуду, спародіювала лицемірну зрадницю Ані Лорак. Що з того вийшло і як на це відреагували українці – дивіться далі.

Катерина Сергеєва має більше 17-річного досвіду роботи в галузі дубляжу. У 2006 році вийшов перший фільм, в якому вона працювала над озвученням – "Відпустка за обміном", де вона позичила свій голос Кейт Вінслет. Актриса здійснила дубляж для багатьох голлівудських зірок, таких як Кемерон Діаз, Рене Зеллвегер, Дженніфер Еністон, Міла Куніс, Міла Йовович та інших.

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Актриса дубляжу Катерина Сергеєва спародіювала Ані Лорак

Недавно акторка Катерина Сергеєва стала відома в мережі завдяки своїй талановитій пародії на Ані Лорак, яка вже стала хітом в мережі. Як повідомила сама актриса, відео вона вирішила зробити у жовтні 2022 року після масованого обстрілу Києва.

Я просто не могла впоратися з обуренням від того, що відбувалося, тому це був мій внутрішній прорив на своєму фронті. І дійсно жодна із попередніх пародій настільки не вибухала. Я бачила, що у людей є цікаві реакції на мою роботу, але саме Лорак, як виявилося, стала вимогою сьогодення, адже люди хотіли дати їй відповідь,

– зазначила актриса в інтерв’ю KP.UA.

Пародія на Ані Лорак від Катерини Сергеєвої: дивіться 1 частину

Пародія на Ані Лорак від Катерини Сергеєвої: дивіться 2 частину

"Як би ми не жартували, але все одно це якийсь біль, драма, трагедія, коли таке говорить народна артистка України. Вибачте, але це настільки розмазана позиція, що ти не розумієш, на чому вона заснована. Оці закиди, що їй щось казали, і вона поїхала, бо вже не могла… Та ніхто ж її не ображав! Мені здається, після 2014 більше Лободу пресували. Тому люди й сприйняли слова Лорак дуже боляче. Але оцей сміх, я так розумію, і дозволив зняти напруження, він викликаний тим, що ми змогли відповісти. Тому, думаю, саме цю пародію і підхопили", – доповнила Катерина.

Реакція українців на пародію Лорак

"Після кінцівки "здохли" я заржала, як та Альона. Дякую, неймовірний позитив";

"Це дуже тонка робота – балансувати між тим, щоб не викликати іспанський сором у глядачів, і посмішити, розважити їх. У цьому випадку це вийшло, на мій погляд";

"Це дивовижне дублювання, завжди казала, що наш дубляж і адаптація найкращі";

"Катеринонька, ви наша дорогенька. Це такенна бімба! Просто рятуюсь від різних хвиль смутків-депресутків цим відосом";

"Неперевершено! Все, що вона хотіла сказати й не змогла – саме в цьому неймовірно у дубляжі";

"Геніально! Але все-таки вона не достойна звучати таким гарним українським голосом";

"Божечки, це ж геніально. Я не можу зупинитись, я не бачила оригінал, але це ж просто неймовірно";

"Заливаюсь від сміху. Це Божественно. Хочу ще".

До слова, днями з Ані Лорак також посміявся Сергій Притула, він детально описав знамениту "допомогу" зрадниці та її колеги Таї Повалій для української армії.