Актриса дубляжа Екатерина Сергеева разорвала сеть пародией на Ани Лорак: "До сих пор хохочу"

Украинская актриса дубляжа Екатерина Сергеева, отдавшая свой главным популярнейшим актрисам Голливуда, спародировала лицемерную предательницу Ани Лорак. Что из этого вышло и как на это отреагировали украинцы – смотрите дальше.

Екатерина Сергеева имеет более 17-летнего опыта работы в области дубляжа. В 2006 году вышел первый фильм, в котором она работала над озвучкой – "Отпуск по обмену", где она одолжила свой голос Кейт Уинслет. Актриса осуществила дубляж для многих голливудских звезд, таких как Кэмерон Диаз, Рене Зеллвегер, Дженнифер Энистон, Мила Кунис, Мила Йовович и другие.

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Актриса дубляжа Екатерина Сергеева спародировала Ани Лорак

Недавно актриса Екатерина Сергеева стала известна в сети благодаря своей талантливой пародии на Ани Лорак, уже ставшей хитом в сети. Как сообщила сама актриса, видео, она решила сделать в октябре 2022 года после массированного обстрела Киева.

Я просто не могла справиться с возмущением от происходящего, поэтому это был мой внутренний прорыв на своем фронте. И действительно, ни одна из предыдущих пародий настолько не взрывалась. Я видела, что у людей есть интересные реакции на мою работу, но именно Лорак, как оказалось, стала требованием настоящего, ведь люди хотели дать ей ответ,

– отметила актриса в интервью KP.UA.

Пародия на Ани Лорак от Екатерины Сергеевой: смотрите 1 часть

Пародия на Ани Лорак от Екатерины Сергеевой: смотрите 2 часть

"Как бы мы ни шутили, но все равно это какая-то боль, драма, трагедия, когда такое говорит народная артистка Украины. Извините, но это настолько размазанная позиция, что ты не понимаешь, на чем она основана. Эти упреки, что ей что-то говорили", и она уехала, потому что уже не могла... Но никто же ее не обижал! Мне кажется, после 2014 больше Лободу прессовали. Поэтому люди и восприняли слова Лорак очень больно. Но этот смех, я так понимаю, и позволил снять напряжение, он вызван тем, что мы смогли ответить. Поэтому, думаю, именно эту пародию и подхватили", – дополнила Екатерина.

Реакция украинцев на пародию Лорак

"После конечности "дохли" я заржала, как и Алена. Спасибо, невероятный позитив";

"Это очень тонкая работа – балансировать между тем, чтобы не вызывать испанский стыд у зрителей, и улыбнуться, развлечь их. В этом случае это получилось, на мой взгляд";

"Это удивительное дублирование, всегда говорило, что наш дубляж и адаптация самые лучшие";

"Екатеринка, вы наша дорогая. Это таковая бимба! Просто спасаюсь от разных волн печалей-депресутков этим видосом";

"Неотразимо! Все, что она хотела сказать и не смогла – именно в этом невероятно в дубляже";

"Гениально! Но все-таки она не достойна звучать таким хорошим украинским голосом";

"Божечки, это же гениально. Я не могу остановиться, я не видела оригинал, но это просто невероятно";

"Заливаюсь от смеха. Это Божественно. Хочу еще".

К слову, на днях над Ани Лорак также посмеялся Сергей Притула, он подробно описал знаменитую "помощь" предательнице и ее коллеге Таи Повалий для украинской армии.