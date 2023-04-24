Первый раз в роли Наташи Романовой актриса появилась в "Железном человеке 2", рядом с Робертом Дауни-младшим. Об окончании работы с Marvel она рассказала в подкасте The Goop.

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Скарлетт Йоганссон больше не будет сниматься в фильмах Marvel

На этом все, голова окончена. Я сделала все, что имела. К тому же возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десяти лет – это уникальный опыт,

– сказала актриса.

Интересно, что ее героиня погибла в "Мстителях: Финал" 2019 года, а затем появилась в фильме-приквеле "Черная вдова" 2021 года.

Скарлетт Йоганссон в роли Наташи Романовой

Кто такая Наташа Романова

Наташа Романова – сирота, родилась в Сталинграде, Россия. Там она прошла обучение и стала опытной киллером и высококлассной шпионкой. Некоторые считают, что ей много раз промывали мозг, чтобы она смогла выполнить свою работу. Они внушили девушке ложные воспоминания, чтобы обеспечить ее лояльность по отношению к России.

Героиню в детстве сыграла дочь Милы Йовович – Эвер.

Наташа Романова не имеет особых способностей и сил. Но ее тело переработали с помощью биотехнологии, чтобы обеспечить сопротивление старению и стимулировать заживление ран быстрее обычного. Факт, огорчающий ее: они сделали ее бесплодной.

По данным компании Fandango, последний фильм из Скарлетт Йоггансона "Черная вдова" продемонстрировала удивительный результат по кассовым сборам. Более того, ей удалось обогнать по этому показателю некоторые другие марвеловские фильмы, вышедшие еще до пандемии, а именно ленты "Доктор Стрэндж" и "Человек-паук: Возвращение домой".

Известно, что Скарлетт Йоганссон, Флоренс Пью (играет сестру Наташи Романовой – Елену Белову) и Рейчел Вайс (играет их "мать" Мелину) лично участвовали в большинстве экшн-сцен и сами проделали почти все трюки для фильма. За их безопасность в кадре отвечал координатор боев в фильмах Marvel – Джеймс Янг, в том числе "Капитан Америка: Противостояние", "Мстители: Эра Альтрона", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Чтобы быть профессионально готовыми к съемкам актрисы занимались кикбоксингом, рукопашным боем, тренировками с ножом и другими боевыми искусствами.

"Черная вдова" 2021: смотреть трейлер

Напомним, недавно актриса снялась в фильме "Город астероидов" Веса Андерсона. Мировая премьера запланирована на 16 июня.