Перший раз у ролі Наташі Романової актриса з’явилась в "Залізній людині 2", поруч з Робертом Дауні-молодшим. Про закінчення роботи з Marvel вона розповіла у подкасті The Goop.

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Скарлетт Йоганссон більше не зніматиметься у фільмах Marvel

На цьому все, глава закінчена. Я зробила все, що мала. До того ж повертатися і грати персонажа знову і знову упродовж десяти років – це унікальний досвід,

— сказала актриса.

Цікаво, що її героїня загинула у "Месниках: Фінал" 2019 року, а потім з’явилася у фільмі-приквелі "Чорна вдова" 2021 року.

Скарлетт Йоганссон у ролі Наташі Романової /Marvel

Хто така Наташа Романова

Наташа Романова – сирота, народилася в Сталінграді, Росія. Там же вона пройшла навчання та стала досвідченою кілеркою та висококласною шпигункою. Деякі вважають, що їй багато разів промивали мозок, щоб лише вона змогла виконати свою роботу. Вони вселили для дівчини помилкові спогади, щоб забезпечити її лояльність стосовно Росії.

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Наташа Романова немає особливих здібностей та сил. Але її тіло переробили за допомогою біотехнології, щоб забезпечити опір старінню та стимулювати загоєння ран швидше, ніж зазвичай. Факт, який її засмучує: вони зробили її безплідною.

За даними компанії Fandango, останній фільм зі Скарлетт Йоггансон "Чорна вдова" продемонструвала дивовижний результат за касовими зборами. Більш того, їй вдалося обігнати за цим показником деякі інші марвелівські фільми, які вийшли ще до пандемії, а саме стрічки "Доктор Стрендж" і "Людина-павук: Повернення додому".

Відомо, що Скарлетт Йоганссон, Флоренс П'ю (грає сестру Наташі Романової – Олену Бєлову) і Рейчел Вайс (грає їхню "матір" Меліну) особисто брали участь у більшості екшн-сцен і самі виконали майже всі трюки для фільму. За їхню безпеку у кадрі відповідав координатор боїв у фільмах Marvel – Джеймс Янг, в тому числі "Капітан Америка: Протистояння", "Месники: Ера Альтрона", "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Фінал". Щоб бути "професійно" готовими до зйомок актриси займалися кікбоксингом, рукопашним боєм, тренуваннями з ножем та іншими бойовими мистецтвами.

"Чорна вдова" 2021: дивитись трейлер

Нагадаємо, нещодавно актриса знялася у фільмі "Місто астероїдів" Веса Андерсона. Світову прем’єру заплановано на 16 червня.