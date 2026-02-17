Весільні сукні їм до лиця: акторки, які зіграли найбільшу кількість наречених

Дуже часто у фільмах і серіалах головні актори приміряють на себе роль наречених. Та цікаво, що дехто серед акторок одягав весільну сукню чимало разів.

вирішив розповісти про таких зірок Голлівуду, яких глядачі неодноразово бачили у яскравих образах наречених.

Акторки, які зіграли найбільшу кількість наречених

Дженніфер Лопес

Фільми, у яких зіграла наречену: "Весільний переполох", "Свекруха-монстр", "Нестримне весілля", "Вийду за тебе", "Селена", "Запасний план".

"Свекруха-монстр" – романтична комедія про молоду жінку Шарлотту, яка нарешті знаходить ідеального чоловіка. Однак її майбутня свекруха, владна та ревнива жінка, не готова відпустити сина й починає війну проти невістки.

Рейтинг IMDb: 5,6

"Свекруха-монстр" / Кадр із фільму

"Весільний переполох". Успішна організаторка весіль Мері Фіоре повністю контролює чуже щастя, але її власне життя далеке від ідеалу. Вона знайомиться з привабливим лікарем і закохується, не підозрюючи, що саме він – наречений її нової клієнтки.

Рейтинг IMDb: 5,4

"Весільний переполох" / Кадр із фільму

Енн Гетевей

Фільми, у яких зіграла наречену: "Війна наречених", "Рейчл одружується", "Щоденники принцеси 2: Як стати королевою", "Зачарована Елла".

Фільм "Війна наречених" розповідає про двох найкращих подруг, які з дитинства мріють про ідеальне весілля в одному й тому ж готелі. Через помилку обидві церемонії призначають на одну дату. Замість підтримки починається суперництво, яке поступово перетворюється на справжню "війну" між нареченими.

Рейтинг IMDb: 5,5

"Війна наречених" / Кадр із фільму

Джулія Робертс

Фільми, у яких зіграла наречену: "Весілля мого найкращого друга", "Наречена-втікачка", "Сталеві магнолії".

"Наречена втікачка". Журналіст Айк пише статтю про жінку, яка неодноразово тікала з-під вівтаря. Щоб з'ясувати правду, він приїздить у її рідне місто. Під час підготовки до чергового весілля між ним і "втікачкою" Меггі виникають почуття, що змушують обох переосмислити своє ставлення до кохання.

Рейтинг IMDb: 5,6

"Наречена-втікачка" / Кадр із фільму

Кейт Гадсон

Фільми, у яких зіграла наречену: "Війна наречених", "Наречений напрокат" (2011), "Він, я і його друзі".

"Наречений напрокат". Рейчел – скромна та відповідальна юристка, яка все життя звикла поступатися більш яскравій і впевненій подрузі Дарсі. Напередодні свого 30-річчя Рейчел проводить вечір із Дексом – чоловіком, якого колись кохала в університеті. Проблема в тому, що тепер Декс – наречений Дарсі.

Рейтинг IMDb: 5,8

"Наречений напрокат" / Кадр із фільму

Різ Візерспун

Фільми, у яких зіграла наречену: "Стильна штучка", "Білявка в законі 2", "Велика маленька брехня".

У другій частині "Білявки в законі" Ел Вудс переїжджає до Вашингтона, щоб домогтися прийняття закону про захист тварин. Зіткнувшись із політичними інтригами та скептицизмом, вона доводить, що рішучість, оптимізм і віра в себе можуть змінити систему.

Рейтинг IMDb: 4,8

"Білявка в законі 2" / Кадр із фільму

Кіра Найтлі

Фільми, у яких зіграла наречену: "Герцогиня", "Реальна любов", "Пірати Карибського моря: Скриня мерця".

"Герцогиня" – це історична драма про життя Джорджіани Кавендіш, герцогині Девонширської. Її шлюб із впливовим, але холодним герцогом виявляється нещасливим. Попри високий статус і популярність у суспільстві, вона страждає від самотності й складних стосунків, намагаючись знайти особисте щастя в умовах суворих правил XVIII століття.

Рейтинг IMDb: 6,9

"Герцогиня" / Кадр із фільму

