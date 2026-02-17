Свадебные платья им к лицу: актрисы, сыгравшие наибольшее количество невест

Очень часто в фильмах и сериалах главные актеры примеряют на себя роль невест. Но интересно, что некоторые среди актрис надевали свадебное платье немало раз.

24 Канал решил рассказать о таких звездах Голливуда, которых зрители неоднократно видели в ярких образах невест.

Актрисы, которые сыграли наибольшее количество невест

Дженнифер Лопес

Фильмы, в которых сыграла невесту: "Свадебный переполох", "Свекровь-монстр", "Неудержимая свадьба", "Выйду за тебя", "Селена", "Запасной план".

"Свекровь-монстр" – романтическая комедия о молодой женщине Шарлотте, которая наконец находит идеального мужчину. Однако ее будущая свекровь, властная и ревнивая женщина, не готова отпустить сына и начинает войну против невестки.

Рейтинг IMDb: 5,6

"Свекровь-монстр" / Кадр из фильма

"Свадебный переполох". Успешный организатор свадеб Мэри Фиоре полностью контролирует чужое счастье, но ее собственная жизнь далека от идеала. Она знакомится с привлекательным врачом и влюбляется, не подозревая, что именно он – жених ее новой клиентки.

Рейтинг IMDb: 5,4

"Свадебный переполох" / Кадр из фильма

Энн Хэтэуэй

Фильмы, в которых сыграла невесту: "Война невест", "Рэйчл выходит замуж", "Дневники принцессы 2: Как стать королевой", "Зачарованная Элла".

Фильм "Война невест" рассказывает о двух лучших подругах, которые с детства мечтают об идеальной свадьбе в одном и том же отеле. Из-за ошибки обе церемонии назначают на одну дату. Вместо поддержки начинается соперничество, которое постепенно превращается в настоящую "войну" между невестами.

Рейтинг IMDb: 5,5

"Война невест" / Кадр из фильма

Джулия Робертс

Фильмы, в которых сыграла невесту: "Свадьба моего лучшего друга", "Сбежавшая невеста", "Стальные магнолии".

"Невеста-беглянка". Журналист Айк пишет статью о женщине, которая неоднократно убегала из-под алтаря. Чтобы выяснить правду, он приезжает в ее родной город. Во время подготовки к очередной свадьбе между ним и "беглянкой" Мэгги возникают чувства, заставляющие обоих переосмыслить свое отношение к любви.

Рейтинг IMDb: 5,6

"Сбежавшая невеста" / Кадр из фильма

Кейт Хадсон

Фильмы, в которых сыграла невесту: "Война невест", "Жених напрокат" (2011), "Он, я и его друзья".

"Жених напрокат". Рэйчел – скромная и ответственная юристка, которая всю жизнь привыкла уступать более яркой и уверенной подруге Дарси. Накануне своего 30-летия Рэйчел проводит вечер с Дексом – мужчиной, которого когда-то любила в университете. Проблема в том, что теперь Декс – жених Дарси.

Рейтинг IMDb: 5,8

"Жених напрокат" / Кадр из фильма

Риз Уизерспун

Фильмы, в которых сыграла невесту: "Стильная штучка", "Блондинка в законе 2", "Большая маленькая ложь".

Во второй части "Блондинки в законе" Эл Вудс переезжает в Вашингтон, чтобы добиться принятия закона о защите животных. Столкнувшись с политическими интригами и скептицизмом, она доказывает, что решительность, оптимизм и вера в себя могут изменить систему.

Рейтинг IMDb: 4,8

"Блондинка в законе 2" / Кадр из фильма

Кира Найтли

Фильмы, в которых сыграла невесту: "Герцогиня", "Реальная любовь", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца".

"Герцогиня" – это историческая драма о жизни Джорджианы Кавендиш, герцогини Девонширской. Ее брак с влиятельным, но холодным герцогом оказывается несчастливым. Несмотря на высокий статус и популярность в обществе, она страдает от одиночества и сложных отношений, пытаясь найти личное счастье в условиях суровых правил XVIII века.

Рейтинг IMDb: 6,9

"Герцогиня" / Кадр из фильма

