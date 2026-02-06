24 Канал расскажет о самых кассовых мультфильмах, которые точно надо посмотреть, если не сделали этого раньше.

Не пропустите 5 книг, экранизации которых выйдут уже в ближайшее время

Самые кассовые мультфильмы в истории кино

Нечжа 2, 2025

Кассовые сборы: 2,25 миллиарда долларов

Рейтинг IMDb: 7,9

Это прямое продолжение предыдущей части, где после самопожертвования души Нечжи и Ао Бина оказываются в опасности, а их тела разрушаются. Учитель Тайцзу пытается спасти их, создав новые тела из лотоса, пока Царь драконов идет войной на город из-за мести.

"Нечжа 2": смотрите онлайн трейлер мультика

"Зоотрополис 2", 2025

Кассовые сборы: 1,77 миллиарда долларов

Рейтинг IMDb: 7,5

В Зоотрополисе появляется таинственная рептилия, что переворачивает жизнь жителей мегаполиса вверх дном. Чтобы раскрыть эту загадку, напарники, Джуди Гопс и Ник Крутыхвист, отправляются под прикрытием в неизвестные районы города.

"Зоотрополис 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Мыслями наизнанку 2", 2024

Кассовые сборы: 1,69 миллиарда долларов

Рейтинг IMDb: 7,5

По сюжету, главные эмоции, которые управляют чувствами девушки – Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение – сталкиваются с неожиданными изменениями. Они были командой, что вместе управляла эмоциональным состоянием девочки, слаженно работая над ее реакциями и решениями. Однако их гармоничный мир рушится, когда приходит внезапное сообщение о выселении. Им необходимо освободить место для чего-то совершенно нового и необычного – новых эмоций.

"Мыслями наизнанку 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Король Лев", 2019

Кассовые сборы: 1,67 миллиарда долларов

Рейтинг IMDb: 6,8

В центре истории – львенок Симба, сын короля Муфасы, которому суждено было однажды возглавить земли прайда. Но после коварного предательства дяди Шрама Симба вынужден бежать, считая себя виновным в смерти отца. Вдали от дома он находит новых друзей, Тимона и Пумбу, и пытается жить без забот. Но прошлое настигает его, и Симбе приходится вернуться, чтобы принять свою судьбу и восстановить справедливость.

"Король Лев": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Ледяное сердце 2", 2019

Кассовые сборы: 1,45 миллиарда долларов

Рейтинг IMDb: 6,8

Молодая королева Эльза продолжает изучать свои сверхспособности. Пока в королевстве царит спокойствие и мир, девушка вместе с сестрой Анной узнают жуткие детали смерти своих родителей и тайну необычайного дара Эльзы. Поэтому сестры сталкиваются с новыми испытаниями и проблемами.

"Ледяное сердце 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Братья Супер Марио", 2023

Кассовые сборы: 1,36 миллиарда долларов

Рейтинг IMDb: 7,0

Это экранизация одноименной видеоигры. По сюжету, Марио и Луиджи через загадочный портал оказываются в Грибном королевстве, где их разделяет судьба. Марио объединяется с принцессой Пич и другими героями, чтобы остановить грозного Боузера, который угрожает уничтожить мир и принудить Пич к браку. Тем временем Луиджи пытается выжить в темных землях врага.

"Братья Супер Марио в кино": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Ледяное сердце", 2013

Кассовые сборы: 1,31 миллиарда долларов

Рейтинг IMDb: 7,4

Сюжет рассказывает о том, что однажды у королевы Эльзы выходят из-под контроля ее магические способности и она решает сбежать в горы, чтобы не нанести королевству еще больший вред. На ее пути попадаются альпинист и олень Свен, а впоследствии присоединяется и снеговик Олаф, которые соглашаются помочь Эльзе спасти королевство.

"Ледяное сердце": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Суперсемейка 2", 2018

Кассовые сборы: 1,24 миллиарда долларов

Рейтинг IMDb: 7,5

Это продолжение культовой истории о необычной семье. В этой части миллиардер Уинстон Дивор намерен организовать громкую пиар-кампанию с участием Эластики. Гибкая женщина отлично смотрится в кадре, а вот Боб не очень подходит для этой роли. И теперь мистеру Исключительности приходится сидеть дома и воспитывать детей, пока его жена гоняется за преступниками.... Но будет ли так всегда?

"Суперсемейка 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Миньоны", 2015

Кассовые сборы: 1,15 миллиарда долларов

Рейтинг IMDb: 6,4

Миньоны всегда стремились найти самого злого злодея, которому они могли бы служить. В современности их лидер Кевин вместе с друзьями – Стюартом и Бобом, решает найти нового шефа. Они попадают к очаровательной, но злой Скарлетт Оверкилл, богатой коллекционерке злодеев.

"Миньоны": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"История игрушек 4", 2019

Кассовые сборы: 1,07 миллиарда долларов

Рейтинг IMDb: 7,6

Ковбой Вуди и рейнджер Базз переезжают в новый дом и их жизнь снова кардинально меняется. Более того, в коллекции игрушек пополнение – герой с именем Форки. Ковбой Вуди вместе с новым персонажем отправляется в долгосрочное путешествие, где их ждет множество приключений.

"История игрушек 4": смотрите онлайн трейлер мультфильма

А знали ли вы, каким культовым мультикам уже исполнилось 20 лет?