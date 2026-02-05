5 книг, экранизации которых выйдут уже в ближайшее время

24 Канал выбрал пять долгожданных фильмов, которые должны стать качественной экранизацией известных книг.
Экранизации каких книг выйдут в кино в 2026 году?
"Мятежный перевал"
Дата премьеры: 12 февраля
Эмеральда Феннелл – автор этой истории. В центре новой экранизации – Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Гитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всепоглощающую, разрушительную силу.
Отметим, что сейчас возрастное ограничение просмотра ленты – 16+.
"Бурный перевал": смотрите онлайн трейлер фильма
"Клара и солнце"
Дата премьеры: неизвестно
Это адаптация романа Кадзуо Ишигуро, который является автором культовой истории "Не отпускай меня".
По сюжету, это антиутопия, где генетические модификации стали нормой, а вот уровень социального неравенства только усиливается. Главная героиня – работа Клара (роль досталась звезде "Венздей" – Дженни Ортези), которая создана в роли подруги для ребенка.
Также известно, что экранизацией занимается оскароносная Тайка Вайтити, которая получила награду за сценарий к "Кролику Джоджо". Пока также нет и трейлера ленты.
"Клара и солнце" / Фото из открытых источников
"Воспоминания о нем"
Дата премьеры: 12 марта
Ленту сняли по роману Коллин Гувер. История рассказывает о женщине, которой выпала непростая судьба. Кенна была заключена, и вот наступает момент, когда она возвращается в свой городок, чтобы стать настоящей матерью для своей маленькой дочери. Однако и здесь становятся ей на пути.
Впоследствии женщина знакомится с Леджером Уордом. Между ними завязывается роман, однако эти отношения являются для нее разрушительными, ведь Леджер – друг Скотти, ее погибшего возлюбленного, в чьей смерти и обвинили Кенну.
"Воспоминания о нем": смотрите онлайн трейлер фильма
"Верити"
Дата премьеры: 2 октября
Это психологический триллер по одноименному роману Коллин Гувер 2018 года. В центре событий Лоуэн Эшли – писательница, которая ищет работу. По какой-то причине с ней связывается Джереми Кроуфорд. Его жена – автор бестселлеров Верити Кроуфорд, и из-за загадочного несчастного случая она не может завершить свою успешную серию книг.
Джереми просит Лоуэн завершить серию, и во время работы над ней находит рукопись, которая ставит под сомнение психологическое состояние Верити и возможные связи с ее публикациями.
"Верити": смотрите онлайн трейлер фильма
"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой"
Дата премьеры: 20 ноября
События будут разворачиваться задолго до истории Китниса. Панэм еще не такой "отполированный", но уже жестокий. Зрители увидят, как формируются сами правила игр, как страх становится инструментом власти, и как Капитолий учится контролировать надежду.
"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой": смотрите онлайн трейлер фильма
