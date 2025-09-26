Це вже зовсім інші ставки: вийшов 3 сезон серіалу "Аліса в Прикордонні" на Netflix
25 вересня 2025 року відбулась прем'єра 3 сезону популярного серіалу "Аліса в Прикордонні" на Netflix. Цей сезон буде фінальним.
Багато глядачів зазначають, що ця кіноісторія неабияк нагадує "Гру в кальмара". Тому, якщо ви справжній фанат такого жанру у матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про довгоочікуване продовження.
Що відомо про 3 сезон серіалу "Аліса в Прикордонні"?
"Аліса в Прикордонні" – один із найпопулярніших японських серіалів сучасності. 8 вересня глядачі мали змогу побачити інтригуючий тизер 3 сезону. У ньому – повернення героїв до реального світу та викрадення Усагі, що змушує Арісу знову вирушити до Прикордоння.
Після того як Усагі викрадають і залишають непритомною, Арісу повертається до небезпечного Прикордоння, щоб врятувати її. Об'єднавшись з новими гравцями, вони повинні зіткнутися з ще невідомим рівнем Джокера у відчайдушній спробі знайти шлях назад до свого первісного світу,
– йдеться в офіційному синопсисі 3 сезону.
"Аліса в Прикордонні": дивіться онлайн трейлер 3 сезону
Відомо, що на Netflix вийшло 7 епізодів, тривалістю від 55 до 76 хвилин у фіналі. Як і в випадку з двома попередніми сезонами, українського дубляжу немає, але доступні субтитри.
Що відомо про серіал?
- "Аліса в Прикордонні" – це популярна японська науково-фантастична дорама в жанрі трилера.
- Стрічка створена за мотивами манґи Харо Асо.
- Прем'єра першого сезону відбулась у 2020 році.
- Багато хто порівнює серіал із "Грою в кальмара".
- Подібно, як у "Грі в кальмара" головні герої повинні грати й перемагати в різноманітних іграх, аби не загинути.
- Головні ролі у серіалі зіграли: Кентаро Канада, Таїсіса Мацуї, Дайсуке Сато, Мінамі Кавагути, Ріє Томіока, Юкіо Накаджіма, Шота Сано.