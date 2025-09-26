Багато глядачів зазначають, що ця кіноісторія неабияк нагадує "Гру в кальмара". Тому, якщо ви справжній фанат такого жанру у матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про довгоочікуване продовження.

Що відомо про 3 сезон серіалу "Аліса в Прикордонні"?

"Аліса в Прикордонні" – один із найпопулярніших японських серіалів сучасності. 8 вересня глядачі мали змогу побачити інтригуючий тизер 3 сезону. У ньому – повернення героїв до реального світу та викрадення Усагі, що змушує Арісу знову вирушити до Прикордоння.

Після того як Усагі викрадають і залишають непритомною, Арісу повертається до небезпечного Прикордоння, щоб врятувати її. Об'єднавшись з новими гравцями, вони повинні зіткнутися з ще невідомим рівнем Джокера у відчайдушній спробі знайти шлях назад до свого первісного світу,

– йдеться в офіційному синопсисі 3 сезону.

"Аліса в Прикордонні": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

Відомо, що на Netflix вийшло 7 епізодів, тривалістю від 55 до 76 хвилин у фіналі. Як і в випадку з двома попередніми сезонами, українського дубляжу немає, але доступні субтитри.

